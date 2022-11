Napoli, arriva Talk/01 per parlare ​di inclusione ed emancipazione

Inclusione ed emancipazione sociale: questi i temi dell'incontro Talk/01 che si terrà il prossimo mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 9.00, al Pio Monte della Misericordia (Salone delle Assemblee, Via dei Tribunali 253, Napoli).

La mattinata si articolerà in due sessioni: la prima “Nuovi spazi per il diritto all’abitare” e la seconda “Nuovi spazi per il diritto al lavoro”. Dopo i saluti e la presentazione della giornata di Nicola Caracciolo di San Vito, governatore del Pio Monte della Misericordia, interverranno: Suor Marisa Pitrella, figlia della carità, direttrice Caritas Diocesana di Napoli, Maria Rosaria Rocco, architetto, ordine degli architetti provincia di Napoli, Laura Lieto, assessore all’urbanistica del comune di Napoli, Tommaso D’Alterio, direttore generale fondazione Isaia, Luca Trapanese, assessore politiche sociali del comune di Napoli, Giovanna Binetti, segretario generale fondazione affinita.

«Viviamo in un’epoca di grandi trasformazioni sociali, economiche e politiche. Il dibattito pubblico è influenzato in maniera determinante da temi come la pandemia, la guerra, i cambiamenti climatici a livello globale. In Italia si discute in merito alla trasformazione del lavoro, al fenomeno della povertà educativa e delle altre nuove forme di povertà, ai nuovi bisogni di integrazione e inclusione. Di fronte a queste tematiche la Rete Sociale del Pio Monte sente l’urgenza di confrontarsi per non subire ma per approfondire e affrontare la complessità della realtà.” afferma Nicola Caracciolo di San Vito, governatore del Pio Monte della Misericordia.

Lo scopo dell'incontro è quello di discutere sul modo in cui i progetti, i servizi e le attività sono influenzati e condizionati dai recenti cambiamenti che accadono nel mondo: nuove povertà, nuove crisi, nuove diseguaglianze. Sarà approfondito, inoltre, il processo di costruzione delle nuove politiche sociali e si investigherà sulle ricadute concrete delle decisioni politico-amministrativo, con attenzione particolare agli investimenti del Pnrr, che investono la città di Napoli.

Il programma in dettaglio

Mercoledì 23 Novembre 2022 - Pio Monte della Misericordia Napoli, Via dei Tribunali 253 Salone delle Assemblee

ore 9.00 Apertura dei lavori

ore 9.30 Saluti e la presentazione della giornata - Nicola Caracciolo di San Vito, Governatore del Pio Monte della Misericordia

ore 10.00 Primo Talk show: Nuovi spazi per il diritto all’abitare - Suor Marisa Pitrella, Figlia della Carità, Direttrice Caritas Diocesana di Napoli - Maria Rosaria Rocco, Architetto, Ordine degli Architetti Provincia di Napoli - Laura Lieto, Assessore all’Urbanistica Comune di Napoli

ore 11.00 Secondo Talk show: Nuovi spazi per il diritto al lavoro

Tommaso D’Alterio, Direttore Generale Fondazione Isaia - Luca Trapanese, Assessore Politiche Sociali Comune di Napoli - Giovanna Binetti, Segretario Generale Fondazione Affinita

ore 12.00 Dibattito

ore 13.00 Conclusioni

Coordinano e moderano in rappresentanza della Rete Sociale del Pio Monte della Misericordia - Arnaldo Rossi, Rosario Di Lorenzo, Glauco Iermano