Tante idee per il fine settimana, a Napoli e dintorni.

Questo fine settimana le iniziative per il divertimento sono tante, sia rimanendo in città, sia scegliendo di organizzare una gita fuori porta, nei pressi di Napoli. Ecco alcune proposte.Questa sera alle 21, nel colonnato di piazza Plebiscito, avrà inizio la maratona pianistica Piano City Napoli 2109. Tutta la città sarà letteralmente “invasa” di note, con 250 eventi musicali gratuiti, 700 pianisti coinvolti, e 160 ore di musica e passione. Si comincia questa sera, l’appuntamento è alle nove con il grande concerto di apertura nel colonnato di piazza del Plebiscito, che vedrà 21 pianoforti suonare con la direzione dal compositore napoletano Patrizio Marrone. Da domani mattina il “Piano Center” sarà al Maschio Angioino, ma anche in tanti altri luoghi della città con eventi pianistici per tutti i generi e gusti musicali. Il programma completo è consultabile su www.pianocitynapoli.it.Questo pomeriggio, dalle cinque alle sette di sera, al Grande Hotel Oriente (via Armando Diaz 44, Napoli) si inaugura la due giorni di “Napoli Map Fair 3° edizione”, la mostra mercato dedicata alla cartografia, atlanti e libri di viaggio. Si continua anche sabato, per tutta la giornata, con tanti approfondimenti di cartografie antiche, una speciale sezione è dedicata al Regno delle Due Sicilie con libri, curiosità e tanto altro. L’ingresso è gratuito, per i dettagli si potrà consultare il sito www.napolimapfair.com.Sabato pomeriggio, alle ore 18, al teatro San Carlo di Napoli, ci sarà il primo incontro con il laboratorio “Opera Wine Lab”, uno speciale appuntamento “d’ascolto” che condurrà i partecipanti in un percorso emozionale ed empatico che indaga il profondo legame tra uditore e suono. Il Formatore Christian Iorio, coinvolgerà i presenti in esercitazioni basate su respiro e sonorità, percorsi associativi tra colore e suono, prove di ritmo e contatto, esplorazione dello spazio musicale. La lezione termina con una degustazione di vini dell’azienda pugliese San Marzano Wines, e, dato il periodo, ad accompagnare la degustazione ci saranno assaggi di colombe pasquali dolci e salate. L’evento è organizzato da Wine&theCity, biglietti su www.vivaticket.itDopo gli eventi climatici degli ultimi mesi, il forte vento ha messo a dura prova tanti alberi di Napoli. Il Comune si è occupato della messa in sicurezza dei parchi, alcuni, o alcune aree, sono ancora chiusi al pubblico, la villa Floridiana invece è aperta, ma i viali che conducono al Belvedere non sono del tutto praticabili. È per questo che Cleanap, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “Primavera in Floridiana”, partecipa alla rinascita del parco, lanciando per sabato mattina, dalle ore 10 alle 14.30, un “call to action” rivolto a tutti gli amanti del verde, per il recupero degli spazi pubblici della Floridiana. Si tratta di un vero e proprio evento di sensibilizzazione fattiva, di promozione condivisa per un laboratorio di innovazione e di cura, la formula è semplice e nota: “indossa indumenti pratici e che potrebbero sporcarsi; porta con te un rastrellino o altri attrezzi utili per il giardinaggio; porta sacchetti per compost e non dimenticare i guanti”. È questo il testuale invito di Cleanap.Sarà Eleonora Pimentel Fonseca la protagonista del pomeriggio culturale organizzato dall’associazione Loro di Napoli. Sabato pomeriggio l’appuntamento è alle 16.30 in piazza Municipio, dove partirà una visita guidata dalla professoressa Simona Pollio. La studiosa condurrà i partecipanti nei luoghi simbolo della rivoluzione napoletana, di cui la poetessa e giornalista, la Pimentel Fonseca, fu un personaggio simbolico e significativo. Tutta la sua storia verrà raccontata in un percorso che farà varie tappe nei punti emblematici, si vedranno lapidi semi nascoste che elencano quanti trovarono il boia in piazza Mercato, ci si soffermerà in quella che si pensa sia stata l’abitazione di Eleonora, nei Quartieri Spagnoli, si farà una tappa nel foyer del teatro San Carlo, per giungere infine al palazzo Serra di Cassano, anche detto palazzo sbarrato, scenario di dove accaddero fatti, e dove si organizzò la rivoluzione napoletana affogata nel sangue. Nel palazzo è ospitato l’Istituto Italiano per gli Studi filosofici, si visiteranno i suoi saloni, aperti eccezionalmente dall’avvocato Gerardo Marotta, anima del sito e della cultura italiana. La storia sulle dolci e tragiche vicende della Pimentel si trasformerà in viva emozione, quando nel Salone degli Specchi dell’Istituto, si assisterà allo spettacolo di Riccardo De Luca "Eleonora Pimentel Fonseca, con civica espansione di cuore". Al pomeriggio culturale si potrà partecipare telefonando al 3317485815, la quota di partecipazione è di 24 euro a persona.Sabato sera, alle 21.30, “Neapolitan Jazz a Palazzo Venezia”, una serata che inizierà dall’aperitivo, poi concerto della Quartieri Jazz, infine visita guidata dell’edificio storico, che è stato per lunghi anni sede dell’Ambasciata dell’allora Repubblica di Venezia, presso il Regno di Napoli. Per partecipare bisognerà telefonare al numero 3404893836, o scrivere a quartijazz@live.it, ticket a 20 euro. Il palazzo Venezia si trova in via Benedetto Croce 19.L’associazione Loro di Napoli organizza una visita guidata no-stop per tutto il sabato e la domenica a Capri, occupandosi di transfert, hotel, servizio di guida turistica, in esclusiva per il gruppo di partecipanti. L’esperienza ha il titolo “In volo su Capri”, e ha l’intento di guidare nell’isola di Tiberio, alla scoperta di luoghi inusuali. Si parte sabato mattina alle nove, una volta giunti sull’isola, mentre si gusterà il caffè, si ammireranno le poco conosciute mura greche; passeggiando per le viuzze più strette, si potranno notare inaspettati capolavori d’arte, generalmente poco considerati dalla movida modaiola; i giardini di Augusto, la Certosa di San Giacomo, Villa Lysis. Una passeggiata nell’antico borgo di Anacapri con i suoi affacci mozzafiato e suoi tantissimi fiori, a sentinella del mare. Il culmine delle visite sarà l’escursione paesaggistica al Monte Solaro, per un volo su Capri con la suggestiva seggiovia. Per ricevere il programma completo di costi e condizioni, si dovrà inviare un whatsapp al 331 7485815, o scrivere a ass.lorodinapoli@gmail.comDomenica al museo Madre ingresso gratuito. Come ogni prima domenica del mese, il museo Madre apre gratuitamente al pubblico. Questa domenica potrebbe essere l’occasione giusta per visitare la retrospettiva di Robert Mapplethorpe “Coreografia per una mostra"; si potrà vedere l’opera di Jan Fabre "L’uomo che misura le nuvole", e scoprire (o riscoprire) le collezioni del museo. In programma, a partire dalle ore 15, anche delle attività, come “Intime camere ecoiche”; per prendervi parte bisognerà prenotare al 08119737254, la partecipazione è gratuita, come l’ingresso al museo. Via Luigi Settembrini 79, Napoli.Da domenica fino a martedì “Pizza a Vico”. Dalle ore 19 fino quasi a mezzanotte, nel centro storico di Vico Equense, nella penisola sorrentina, 26 pizzerie locali parteciperanno alla quarta edizione della kermesse di pizza. Gli artigiani dell’impasto proporranno al pubblico le loro specialità, naturalmente il patto è che le materie prime siano del territorio; domenica sera ci sarà un evento nell’evento, con “il trenino del gusto”: un originale tour enogastronomico tra le bellezze delle borgate della zona, arricchito dalla degustazione di prodotti locali. Nei tre giorni di Pizza a Vico saranno aperti i principali siti turistici di Vico Equense, come il museo Asturi (MAAAM), l’Antiquarium Silio Italico, il museo del cinema e del territorio della Penisola Sorrentina, l’Arciconfraternita dell’Assunta, la chiesa della Santissima Annunziata e la straordinaria chiesa di Punta Mare. Lunedì 8 e martedì 9 ci sarà anche il primo trofeo Luigi Dell’Amura, fondatore della “Pizza a Metro”, che vedrà gareggiare i pizzaioli che parteciperanno al Campionato Mondiale del Pizzaiuolo 2019.L’occasione di questo evento, ha permesso la riattivazione del Mulino Porta di Castello di Sopra, nella Valle dei Mulini a Gragnano; l’antichissimo mulino è stato restaurato reimpiantando le macine e la ruota motrice a recitine, ripristinando il circuito dell’acqua. Il mulino è visitabile nei giorni dell’evento, a partire dalle 10 di mattina. https://pizzaavico.it