Teatro Troisi, torna il progetto solidale «Accendiamo una stella» dedicato ai minori disagiati

Lunedì 24 ottobre presso il teatro Troisi di Napoli (ore 20,30) si svolgerà l’evento solidale “Rincontriamoci per accendere ancora insieme una Stella” giunto all’undicesima edizione e dedicato ai minori disagiati di Napoli con il progetto “Tutti insieme con lo sport” e ai minori ospiti della casa famiglia Piccoli soli. Conduce la serata l’eclettico Diego Sanchez, ma sono tanti gli ospiti previsti dagli amici di “Un posto al sole” Michelangelo Tommaso e Vladmir Randazzo a Fabrizio Fierro e al soprano Raffaella Fraioli, dal ventriloquo Antonio Diana a Lino D’Angiò, dagli speaker Francesco Mastandrea e Marco Critelli a Massimo Masiello e Salvatore Gisonna. Direttamente da Made in Sud, poi, ecco Mino Abbacuccio e Francesco Boccia, Mariano Grillo e Renatorinozero e per la danza le associazioni Orsaminore e In punta di piedi di Margherita Veneruso.

In sala, oltre alle collaborazioni sportive dell’associazione Accendiamo una Stella for you (Cus Napoli, Circolo Posillipo, Cotena Boxing, Capri-Napoli marathon, Accademia nazionale di scherma, Asd Delfino nuoto, Fin Campania, Asd Railway sports e Royal soccer accademy) ci saranno famiglie della territorialità e parrocchiali nell’ottica dell’inclusione.

La presidente Maria Rotunno: «È un ritorno dopo due anni di fermo fortemente richiesto per trascorrere una serata chè sarà ricca di emozioni e di »olidarietà”.