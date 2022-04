Tenuta C'est la vie a Forio, dormire tra le vigne affacciati sul mare di Ischia

Nel punto più alto del comune di Forio, sull’isola di Ischia, in un luogo quasi nascosto e dal panorama mozzafiato, tenuta C’est la vie è azienda vinicola e wine relais di fascino. Sette ettari e mezzo di vigneti, recuperati dopo anni di abbandono ed oggi curati come un giardino, una cantina storica che risale al 1878 e una serie di pertinenze agricole ristrutturate per poter accogliere gli ospiti. Memoria contadina e design contemporaneo convivono in armonia in questo luogo che conserva intatta la natura selvaggia dell’isola e ne racconta un altro volto, quello più autentico ed antico, l’isola di viticoltori eroici che da millenni coltivano fazzoletti di terra sospesi tra il vulcano e il mare.

APPROFONDIMENTI LA RIPRESA Ischia dimentica la crisi: prenotazioni a raffica e gli hotel non... LA RASSEGNA Ischia, clima, giovani e territorio: i nuovi orizzonti del wedding... IL TURISMO Ischia, nel resort di lusso del Faro gli arredi arrivano dal cielo

La tenuta si estende ai piedi di una parete verticale di roccia aspra e rossa dove, tra arbusti selvatici, fichi di India e ginestre, sbuffano le fumarole di quelle che gli isolani chiamano le Bocche di Tifeo, il gigante ribelle che – secondo il mito – giace nelle viscere dell’Epomeo, punito da Zeus. I terrazzamenti coltivati a vigneto, sorretti da chilometri di parracine, gli antichi muri a secco dell’isola, costruiti a mano, pietra su pietra, disegnano una sorta di anfiteatro naturale che si spalanca verso il mare: lo sguardo abbraccia tutto il versante ovest dell’isola, da Punta Caruso fino al monte di Panza e al faro di Punta Imperatore. E sulla linea dell’orizzonte nelle giornate più terse di scorge l’isola di Ventotene. La cantina storica, gli antichi palmenti e i magazzini agricoli sono stati ristrutturati nel rispetto dei luoghi e del paesaggio.

Le camere sono quattro rustici in tufo disseminati nella tenuta, immersi e quasi nascosti tra i filari: Fumarole, Parracine, Belvedere e Ginestre. Ciascuno con camera matrimoniale, letto king size, bagno, living con cucina e il proprio spazio esterno attrezzato con mini-pool jacuzzi, patio esolarium con poltrone e chaise longue per godersi il silenzio e la magia del posto. Un’altra camera è stata ricavata dal recupero dell’antica cappella all’ingresso della tenuta, la chiesetta rosa: travi di castagno al soffitto, pietra locale a vista, jacuzzi esterna. Il cuore della tenuta è intorno alla cantina storica che è stata ristrutturata con attenzione per preservare tutto il fascino e la storia del luogo: in questi spazi, interamente scavati nel tufo verde locale, affinano i vini dell’azienda che produce cinque etichette da uve Piedirosso e Biancolella, i vitigni storici e autoctoni dell’isola.

In cantina è stato ricavato anche il ristorante gastronomico Le Rêve guidato dallo chef Emmanuel Scotti, ischitano, classe 1989, che propone una cucina contemporanea di impronta mediterranea. Il tempo a Tenuta C’est la vie scorre lento: si passeggia tra i filari, allenando i sensi ai profumi selvatici dell’isola, si sorseggia un buon vino al tramonto, si indugia a bordo della piscina disegnata in armonia con il paesaggio e rivolta verso il mare. Si assapora il tempo per sé, per ritrovare benessere. La spiaggia di Citara e a pochi minuti ed anche i parchi termali più rinomati di Ischia. A disposizione degli ospiti ci sono anche una palestra e una zona relax, il wine bar e il servizio mini car elettriche per muoversi nella tenuta.

LEGGI ANCHE Il prefetto di Napoli a Ischia: «Più sicurezza sull'isola»

Tra le esperienze proposte ci sono la visita ai vigneti con degustazione guidata, escursione in barca e passeggiata alla scoperta delle Bocche di Tifeo, il cui sentiero parte proprio dalla tenuta. Il progetto di tenuta C’est la vie nasce per la tenacia di Lucia Velia Moraschi che la vita ha portato sull’isola di Ischia dalla Franciacorta: è lei l’anima di questo luogo che, dopo anni di oblio, è tornato a vivere nel segno di una ritrovata energia e di una raffinata accoglienza. Con il marito Giorgio Besenzoni, Lucia cura direttamente e con passione l’azienda vinicola e l’accoglienza.