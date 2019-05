ToledoStation, il B&b napoletano nella top ten europea per il Guardian

Lunedì 6 Maggio 2019, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Guardian premia un B&b napoletano, il Toledostation, come uno dei migliorii dieci in Europa. È la classifica stilata la giornale inglese che mette in eviedenza come il B&b abbia caratteristiche di eccellenza: «Ogni stanza ha un tema differente in relazione a differenti città del mondo, e le qualità e l'humor dei proprietari traspaiono in ogni dettaglio. La location è brillante, la migliore per vedere il centro della città, vicinissima alle migliori pizze e gelati napoletani».Non è il primo riconoscimento per il ToledoStation, già indicato da quattro anni come il primo B&b napoletano su 7mila struttura, sul portale Tripadvisor, su Trivago, Expedia e Booking, ed si è classificato secondo miglior B&b in Italia secondo Trivado su 80mila strutture.«Il ToledoStation è nato per caso - racconta un dei proprietari, Fabrizio De Lella - Io e la mia compagna avevamo deciso di trasferirci in Brasile, quando un giorno, all’ombra del Vesuvio abbiamo capito che lo scopo non era quello di allontanarci dalla nostra casa per portare all’estero la nostra ospitalità, ma renderla unica nella nostra città, permettendo ai viaggiatori di scoprire e ammirare Napoli attraverso gli occhi di Napoletani innamorati del mondo e di Napoli».