Torna la «Lampadoforia»: corteo in costume, corsa con fiaccole e tanti eventi a Napoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 15:01

Tre giorni di eventi, dal 31 agosto al 2 settembre, per la terza edizione della «Lampadoforia - Lampadedromia, il risveglio della Magna Grecia a Napoli». Il tutto grazie alla sinergia tra enti e associazioni e in particolare I Sedili di Napoli e Amartea Isolimpia. La terza edizione racconterà del mito della Sirena Partenope e del Sebeto, nei luoghi dove nel VIII secolo a. C. si insediò e sviluppò la prima colonia greca, con un salto nella Neapolis del VI secolo. Concerti di musiche e danze, corteo e teatralizzazioni in costume greco-arcaico, dimostrazioni di arti marziali in armatura e la grande corsa con le fiaccole.Ricco e dettagliato il programma: venerdì appuntamento in piazza Bellini al mattino con la visita guidata «Una giornata a Neapolis», nel pomeriggio si va a Forcella con l'omaggio a Pitagora - Lampadoforia mentre alle 19 al Circolo Ufficiali della Marina "Le Lampadedromie e le Isolimpiadi" con una conferenza sulle origini dell'antica Parthenope. Alle 20.30 (fino alle 22) nella basilica di San Francesco di Paola spettacolo musicale e danze greco-arcaiche. Sabato pomeriggio visita guidata a Cuma, poi a Palazzo Salerno in piazza del Plebiscito animazioni in armatura prima del corteo storico alle 19 che da piazza del Plebiscito arriverà alla Colonna Spezzata sul Lungomare. Rievocazioni storiche a cura de I Sedili di Napoli. Alla stessa ora partirà da largo Sermoneta la corsa con fiaccole Lampadedromia di 5 chilometri. Si tratta del più antico evento sportivo di cui si hanno testimonianze scritte. Il percorso non competitivo sarà anche la prova generale della gara ufficiale che si svolgerà sulla lunga distanza nel 2019 in concomitanza con le Universiadi. Domenica alle ore 10.30 al Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore incontro dibattito «Il Risveglio della Magna Grecia» a cura della Società Filellenica Italiana e della Comunità Ellenica di Napoli e Campania.