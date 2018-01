Martedì 2 Gennaio 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 19:30

TORRE DEL GRECO - Visita teatralizzata nella dimora che ospitò Giacomo Leopardi. L'ultimo appuntamento di Luoghi Comuni, la rassegna promossa da Federalberghi-Costa del Vesuvio e che ha caratterizzato le festività natalizie, è in programma mercoledì 3 gennaio alle 10.30.L'evento a cura di @Karma Arte Cultura Teatro, prevede la visita gratuita del sito con tanto di attori pronti a riproporre la storia del poeta recanatese. La visita è aperta a gruppi del numero massimo di 20 persone, a causa dell'esiguità degli spazi a disposizione. Motivo per il quale è obbligatoria la prenotazione per la scelta delle fasce orarie. La mail a cui prenotarsi è costadelvesuvio@federalberghi.itA seguire vi sarà una degustazione di prodotti tipici.