Venerdì 2 Agosto 2019, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un evento che tiene assieme un percorso di trekking serale e l’esperienza delle luminarie a Praiano. L’idea è venuta a due guide escursionistiche di Agerola: Michele Inserra (Aigae) e Valentina Sannino (Fie) e con la loro company Cartotrekking. Si parte alle ore 18 di sabato 3 agosto da Piazza Paolo Capasso a Bomerano di Agerola. Percorrendo il Sentiero degli Dei all'imbrunire, a metà strada si devierà verso il bellissimo paese di Praiano, passando al tramonto sulla terrazza del Convento di San Domenico, luogo unico in tutta la Costa d'Amalfi, antico sito di culto ora culla di arte e paesaggio, dove si ammirerà un tramonto indimenticabile, per poi proseguire in discesa e raggiungere il centro del paese dove si potrà godere delle luminarie. Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro e la coreografia curata dai “ragazzi della Luminaria” daranno il via all'accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza. Per info: 3711758097.