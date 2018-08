Turismo e Vesuvio, iniziative sul cratere: yoga, escursioni e concerti in quota

Giovedì 30 Agosto 2018, 12:35

ERCOLANO - Concerti in quota, escursioni serali, yoga al chiaro di luna, laboratori e spettacoli ad altezze da brivido: il cratere del Vesuvio tutto da scoprire. Weekend di iniziative turistiche nel Parco Nazionale del Vesuvio. Si parte domenica un concerto sul Gran Cono del Vesuvio nell'ambito del Pomigliano Jazz Festival: sul palco a quota 1.200 metri ci saranno il clarinettista francese Louis Sclavis in duo con il violoncellista Vincent Courtois. L’appuntamento è al piazzale quota 1.000 di Ercolano. Equipaggiamento consigliato: indumenti comodi, scarpe sportive o da trekking, felpa e k-way. L’escursione in salita è di media difficoltà. Il concerto si terrà al tramonto e sarà preceduto dall'escursione al sito naturalistico a cura dell'Associazione Liberi Pensieri. Il pubblico potrà accedere a partire dalle ore 16.30 per effettuare la visita guidata ai Conetti vulcanici. A seguire si assiste al concerto seduti a terra, con l’ausilio di cuscini.Dal versante di Torre del Greco invece c'è «Terra Mia», evento promosso da Brandito’s e Luna Janara per riscoprire il Parco e le eccellenze del territorio campano: due giorni ricchi di appuntamenti, l'1 e il 2 settembre, con musica, danza ed artigianato locale. Si parte con un laboratorio di danza popolare a cura di Angela Esposito per poi proseguire con i Luna Janara, con un omaggio alla musica popolare del sud Italia. Chi vorrà, potrà dormire in tenda nel bosco e godere di un risveglio yoga a cura di Antonella Pacilio, maestra di yoga integrale, percorsi che alimenteranno l’armonia del corpo e dell’anima. Durante i due giorni, ci saranno anche spazi creativi e mercatino dell’artigianato, in un’esperienza che unisce valori artistici e tradizione alla bellezza della natura.