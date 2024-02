Tutela della biodiversità, focus sull'area protetta dei Variconi

Tutelare la biodiversità e accendere i riflettori su un'area protetta campana. Domani, sabato 3 febbraio alle ore 10, si terrà a Napoli, presso la sede della Società dei Naturalisti in via Mezzocannone 8, il convegno “I Variconi, hotspot internazionale per la Biodiersità” organizzato dall’Associazione Ornitologi Italia Meridionale e dalla Riserva Naturale Regionale “Foce Volturno, costa di Licola e lago di Falciano”.

Il convegno vuole essere un occasione di incontro ed un momento di confronto sull’area protetta “I Variconi”. Questa è situata sulla sinistra del fiume Volturno e rappresenta una delle aree umide di maggiore interesse della regione. Protetta a livello locale in quanto inserita nella Riserva Regionale “Foce Volturno, costa di Licola, lago di Falciano”, a livello europeo in quanto Zsc (Zona Speciale di Conservazione) e Zps (Zona di Protezione Speciale) e a livello globale perchè sito Ramsar cioè riconosciuta come una delle aree umide più importanti per la biodiversità a livello mondiale.

Il convegno mostrerà l’avifauna ricchissima che l’area protetta I Variconi ospita, dai Fenicotteri a tutte le specie di Anatidi, dagli Aironi ai Limicoli e tante specie di passeriformi.

Molto interessante la presenza di una cospicua popolazione di Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon), piccolo passeriforme di canneto di rilevanza conservazionistica. Dal 2019 ai Variconi opera la “Stazione di inanellamento e ricerche faunistiche Variconi e Castel Volturno” gestita dall’inanellatrice Danila Mastronardi, che si avvale della collaborazione dell’inanellatore Filippo Tatino, di studenti universitari, tirocinanti, professionisti e appassionati. Quasi 60 le specie finora inanellate fra cui il Forapaglie castagnolo su cui si stanno concentrando le attenzioni, dato l’elevato numero di individui ripresi con anello straniero. Tutto il lavoro svolto è volontario e si basa sulla passione per la natura, per la fauna selvatica, per la conservazione della biodiversità.

Non mancherà il momento dedicato all’educazione e la divulgazione ambientale infatti la stazione è frequentata da giovani, famiglie con bambini, scolaresche che hanno l’occasione di vivere in prima persona l’affascinante attività dell’inanellamento a scopo scientifico e di vedere da vicino i piccoli uccelli, la cui bellezza non è apprezzabile con la semplice osservazione da lontano.