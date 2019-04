Ufo, a Castel Volturno un convegno sugli alieni

Sabato 27 aprile 2019 si terrà un importante convegno sugli alieni ed ufo a Castel Volturno, nel pomeriggio dalle 16 alle 20, dal titolo "Ufo.Contatto alieno", piuttosto esplicativo. L'appuntamento è nella sala congressi del Pisces del Golden Tulip Resort di Marina di Castello L'evento è organizzato dall'Associazione Rilancio Turistico Terra di Riscatto in collaborazione con il Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M.).



L'ingresso sarà gratuito ma occorre prenotarsi ai numeri 351/0941941 e 320/4659798. Vi saranno nomi di primo livello dell'ufologia italiana. In primo luogo il Presidente del C.UFO.M. dott. Angelo Carannante parlerà di clamorosi avvistamenti indagati dal C.UFO.M. alcuni dei quali inediti mostrando foto e video che fanno porre più di una domanda sulla realtà aliena sul nostro Pianeta. Altro grande personaggio dell'evento, anch'egli spesso presente sui media nazionali, sarà l'ing. Ennio Piccaluga, esperto mondiale del Pianeta Marte ed i suoi misteri, tanto da far sospettare la presenza di vita aliena intelligente forse estinta o addirittura presente: il suo intervento sarà condito da immagini straordinarie.



Relazioneranno anche l'ing. Adamo Fucci, con esperienze di contatto che racconterà al pubblico in sala, il dott. Nino Capobianco psicologo psicoterapeuta clinico con i tanti risvolti relativi alle reazioni dell'umanità derivanti da un eventuale contatto con civiltà extraterrestri, il ricercatore Ferrara Berardino con le conseguenze, non proprio rassicuranti, che potremmo avere dai segnali lanciati nello spazio.

