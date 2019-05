Un «Leonardo» in giro per Napoli: teatro, cosplaying o cosa?

Sabato 11 Maggio 2019, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 11:12

Tutto si spiegherebbe se qualcuno intravedesse in giro per Napoli una DeLorean, la mitica automobile che Doc Emmett Brown e Marty McFly usavano nella trilogia di “Ritorno al Futuro” per viaggiare attraverso la storia!Sta di fatto che da qualche giorno per le strade del centro città è stato avvistato un curioso personaggio dall’aria circospetta: lunga barba bianca e uno strano cappellone con abbigliamento di foggia antica, una palandrana bordeaux e dei calzari di cuoio. Eh sì, sembra Leonardo Da Vinci in visita alla nostra città e da Posillipo a Chiaia, da Mergellina al Centro Storico si è già aperta una divertente caccia all’uomo.Un misterioso esperimento di teatro di strada o un inedito cosplaying a pochi giorni dal Comicon?Intanto è stato avvistato a Piazza Trieste e Trento, a Piazza Bellini e in Galleria Umberto I, mentre assaggiava una sfogliatella come fosse la prima volta, o persino al Rione Alto, dove forse è arrivato per caso, dopo esser salito in Metropolitana come se fosse una giostra. Un fare bislacco: parla da solo e fa considerazioni ad alta voce, incuriosito e divertito per tutto ciò che vede e le persone che incontra gli chiedono un selfie. Un’aria vagamente conosciuta, dice di non esser napoletano e parla un fiorentino antico, poi chiede di questa o quella strada, se ci sono bei luoghi da visitare o dove vedere piazze e panorami, dice di esser famoso e che gli hanno dedicato mostre in Italia e nel mondo, si muove tra questo e quel quartiere. In tanti lo fermano, ci parlano e i bambini fanno foto e le postano sui social: gusta un caffè, legge un giornale, discute coi passanti o passeggia svelto e a Piazza Dante chiede alla statua se si trova bene in quel posto e in quel tran tran... Sarà il misterioso prologo di qualcosa che deve accadere? Un fatto è certo: gli interessa Napoli.Stay tuned!