Un presepe vivente per restaurare la chiesa del borgo antico

Martedì 26 Dicembre 2017, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 15:51

Una frazione di Gragnano trasformata in un presepe vivente. Succede a Caprile, a oltre un chilometro dal centro della cittadina dei monti Lattari.Un appuntamento con la tradizione e la storia, per recuperare la chiesa di san Ciro, nel borgo antico. L'iniziativa, patrocinata dal Comune gragnanese, e voluta fortemente dal giovane sacerdote don Salvatore Savarese coinvolgerà quasi trecento persone della zona che su un percorso di oltre un chilometro proporranno botteghe e scene del presepe fino alla capanna di Gesù.La Napoli del '700 con le figure tipiche ed i lavori artigianali di ieri per un excursus nel passato che è giunto alla sua sesta edizione.In calendario le date dal 26 dicembre al 30 dalle 18 alle 20, e il 1, 5, 6 e 7 gennaio nello stesso orario pomeridiano.«Il presepe vivente è una realtà ancora giovane qui da noi-spiega don Salvatore-ma affonda le sue radici nella tradizione delle pacchiane, corteo del popolo che si metteva in cammino per andar a far visita al Bambino Gesù, che vogliamo rinnovare e rilanciare anche per salvar dal degrado la nostra chiesa».La scelta di riproporre l'antico presepe, come precisano anche gli organizzatori, è l'occasione per recuperare le proprie radici e valorizzarle facendo conoscere una frazione piccola ma viva della provincia a sud di Napoli. E soprattutto per sostenere il restauro della chiesa parrocchiale, unica della zona. Un salto nel passato senza disagi con le navette per Caprile e iul parcheggio, previsto per le centinaia di visitatori previsti.