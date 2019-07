Universiadi a Capri: Eccellenze Reali, gran galà al Quisisana

Domenica 7 Luglio 2019, 14:44

CAPRI - C’era anche uno spicchio di luna a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera a bordo piscina al Quisisana - culla per il jet set internazionale - per la notte delle Eccellenze Reali, alla seconda edizione sull’isola azzurra.Carrellata di ospiti dal mondo della finanza e dello sport. Passerella impegnativa per le modelle che hanno sfilato per brand giovani e di tendenza, con la condensa per le escursioni termiche pronta al tranello (ma è andato tutto benissimo) e parata di personaggi popolari e familiari.Madrina della serata Barbara d’Urso, sempre fiera delle origini partenopee, che ha sposato la causa della solidarietà per il progetto varato a supporto del Santobono Pausilipon, per realizzare una casa di accoglienza per i familiari dei bambini lungodegenti. “Vado spesso in questi ospedali e vedo storie strazianti ma donne mamme di un coraggio straordinario”, ha detto elegantissima e commossa Barbara d’Urso che ha poi accompagnato dal tavolo, con Luisa Citarella, Maria Teresa Ferrari, il sindaco di Capri, Marino Lembo, le performance canore di Gigi Finizio e in chiusura una strepitosa Valentina Stella.Ad aprire la serie di riconoscimenti “Record e Valori” Bruno Vespa, l’anchor-man più famoso d’Italia che ha ricordato come trent’anni fa i figli fossero protagonisti di monellate proprio nella piscina del Quisisana. Ha consegnato il riconoscimento uno storico amico del direttore, cioè Nicolino Morgano patron del Quisisana perfetto padrone di casa. Poi, ciascuno con cammeo per gli ospiti stimati in oltre 250 persone a tavola, ecco Giuliana De Sio che ha omaggiato Eduardo de Filippo. Apprezzatissime le interpretazioni di Anna Capasso, poliedrica artista, cantante e attrice, interprete in tanti film di successo, e ovviamente l’allegria contagiosa di Gian Luigi Lembo e l'Anema e Core band che ha accolto gli ospiti intonando le più note melodie napoletane, rivisitate in chiave… taverna. Decisamente interprete giovanile ma fedele alla tradizione Rosario Miraggio, che ha dedicato alla “forza delle donne” il suo mini show.Spazio anche allo sport, con “Capri incontra l’Universiade” che ha discusso di imprese e storie di campioni in un talk show di venerdì, e nella serata con i riconoscimenti ricevuti tra gli altri dal general manager del Quisisana Adalberto Cuomo ed i campioni dello sport Patrizio Oliva, Franco Porzio, Mauro Sarmiento e Gianni Maddaloni, dal presidente mondiale AIps Gianni Merlo, con i dirigenti federali Ldn Ferdinando Arcopinto e Felicio De Luca. L’organizzazione ha accolto in piazzetta i 75 delegati di Universiadi, guidati da Annapaola Voto, per la festa e foto ricordo con il sindaco di Capri Marino Lembo, il consigliere delegato al Turismo Ludovica Di Meglio e i giovani delle associazioni sportive di Capri.Nella serata di Gala è stato premiato il primo wrestler professionista italiano, sbarcato nel grande circuito americano, il salernitano Giuseppe King Danza, che ha ricevuto il riconoscimento (un’opera firmata Ventrella) insieme con il manager Francesco Trebisonda, AON Italia, e il plurititolato campione anche di solidarietà Ciro Ferrara, accompagnato da amici e parenti. Irresistibili e dirompenti le incursioni di Peppe Iodice, che non ha “salvato” nessuno scherzando su ricchi e poveri e sulla moda.