Dal 7 al 10 ottobre, alla mostra d'oltremare di Napoli, torna “Vebo”, la fiera internazionale della bomboniera, casa, regalo e design giunta alla sua ventunesima edizione.

La fiera presenterà in anteprima le collezioni tavola, casa e bomboniere del 2022-2023 e le ultime novità dedicate al Natale. Anche per questa edizione, la fiera concentrerà nel grande ente fieristico napoletano numerosi settori merceologici come I'industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore bomboniera, articoli da regalo, argento, complementi d’arredo di design, confetti e dolciaria, accessori, packaging, bigiotteria, cartotecnica, natalizio, ballon art party.

Per Vebo 2022, il boom di richieste dopo due anni di pandemia: «l'elevato numero di adesioni all'edizione di Vebo 2022 ed il sold out registrato per quanto riguarda gli stand espositivi» afferma Luciano Paulillo amministratore delegato della fiera e presidente delle fiere associate «osserva, tra l'altro, un incremento di presenze dall'estero e ciò per noi è un motivo di orgoglio sia come italiani che come organizzatori del Salone».

Alla mostra d'oltremare, la fiera conferma il desidero di ricambio costante espresso dall'intero settore con delle aziende emergenti che puntano su “Vebo” per raggiungere la vetta del mercato e con altre, rappresentanti delle nuove realtà europee, che giungono a Napoli fidando sull'impegno e il lavoro degli organizzatori.

Inoltre in previsione del Natale, nei padiglioni della fiera non mancheranno gli addobbi natalizi come gli alberi di Natale e le famose palline di vetro e di altro materiale, i decori, i segnaposto e tutto quanto occorre per una mise en place per la tavola di Natale e per le necessità last minute legate alla ricorrenza.

Il vero punto di forza del salone internazionale, naturalmente, sarà rappresentato dalle collezioni 2022-2023 per le bomboniere, l'oggettistica, il regalo e la casa. Le ditte presenteranno in anteprima le loro produzioni favorendo i negozianti nell'acquisto ragionato dei prodotti da presentare agli acquirenti finali. A fare bella figura in vetrina per Vebo 2022 saranno nuovamente i colori con le loro sfumature, le forme e i materiali.

«Ancora una volta», afferma il presidente della fiera Marco Paulillo «ci siamo concentrati sulla qualità e l'innovazione dei prodotti, per rimanere vicini ad un pubblico sempre più giovane e spesso lontano dalle tradizioni. Il tutto per valorizzare e salvaguardare la cultura del made in Italy a partire dalle bomboniere che intendiamo rilanciare restituendo ad esse il giusto riconoscimento».

Sarà possibile accedere alla fiera da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00 e lunedì 10 ottobre dalle 9.00 alle 15.00.