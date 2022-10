Interesse per i prodotti legati al Natale, ma anche per la pasticceria e i confetti e per gli articoli più utilizzati in vista del matrimonio: in un contesto di grande affluenza di visitatori e operatori si registra un bilancio positivo a Napoli per la XXI edizione di Vebo, la fiera internazionale della bomboniera, casa, regalo e design, inaugurata venerdì scorso nella Mostra d’Oltremare, aperta fino a oggi, lunedì 10 ottobre. In migliaia stanno affluendo nell’area di Fuorigrotta per un evento che segna la voglia di tornare a vivere dopo il periodo buio della pandemia che ha condizionato anche il comparto del wedding.

«Posso affermare che l'obiettivo primario, teso alla realizzazione di una fiera capace di andare al di là dell'aspetto commerciale e del business, è stato raggiunto» ha detto Luciano Paulillo, amministratore delegato di Vebo, nella conferenza stampa svoltasi dopo il taglio del nastro. «La nostra manifestazione per questa edizione 2022, che si annuncia come la più bella di sempre, affianca all'aspetto affaristico la vocazione di un punto d'incontro per i tanti operatori, capace di offrire anche dei momenti di formazione e di turismo. Pensando ai visitatori provenienti dalle altre regioni, abbiamo, ad esempio, creato dei tour compresi nel pacchetto delle nostre offerte, dei momenti di svago divisi tra il divertimento e la cultura organizzati con City sightseeing con dei bus turistici in partenza dall'area Vebo, che prevedono un interessante giro tra la Napoli panoramica e il centro storico con l'ausilio di una guida».

Parlando anche come presidente di Fiera associate, Paulillo ha colto l’occasione per sottolineare la necessità di un rilancio della Mostra d’Oltremare per venire incontro alle esigenze degli operatori. Un tema, quest’ultimo, affrontato nella conferenza stampa, sia da Ciro Fiola, presidente della camera di Commercio, sia da Teresa Armato, assessore al Turismo del comune di Napoli. Ha detto Fiola: «Vebo ha vinto la sfida con i concorrenti cinesi se è giunta alla XXI edizione grazie al patron Luciano Paulillo. È giunto il momento di mettere mano al rilancio della Mostra d’Oltremare sfidando anche la sovrintendenza per realizzare padiglioni moderni, per mettere gli imprenditori nelle migliori condizioni affinchè realizzino progetti di livello. Grazie a loro si attiva un circuito economico in diversi settori, diretto e indotto».

Teresa Armato ha affermato: «Ringrazio gli operatori di Vebo e Luciano Paulillo. Dopo due anni di pandemia, si riparte con un evento che punta sulla gioia, sulla vita. La Mostra d’Oltremare deve diventare un polo fieristico: mettiamoci intorno ad un tavolo e individuiamo le migliori soluzioni. La Mostra deve essere il riferimento per le fiere e i congressi». Disponibilità raccolta da Luciano Paulillo, soddisfatto anche a nome degli operatori, «per gli impegni presi. La nostra associazione è pronta a dare il proprio contributo».

All’incontro sono intervenuti anche il presidente della Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli, e la consigliera delegata Maria Caputo. Minopoli ha sottolineato che si continua a lavorare «per ripristinare l’attività completa legata alle diverse fiere nella Mostra dopo il periodo della pandemia». Vebo concentra numerosi settori merceologici come industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore bomboniera, articoli da regalo, argento, complementi d’arredo di design, confetti e dolciaria, accessori, packaging, bigiotteria, cartotecnica, ballon art party.

Marco Paulillo, presidente di Vebo, evidenzia un aspetto: «Si conferma sicuramente come una fiera molto social. Basti pensare che per questa ventunesima edizione abbiamo raggiunto numeri mai registrati sui social e sul nostro sito web anche prima della parentesi Covid. Pagine social che contano più di quindicimila follower, con tutti utenti legati al nostro settore, pronti, ogni giorno a interagire con i tantissimi contenuti che vebofiera presenta loro. C'è anche da dire che altri grandissimi risultati provengono dal nostro sito web. Lo stesso, nel periodo che va da giugno ad ottobre conta più di trecentomila visualizzazioni avviandosi deciso verso il milione complessivo durante tutto l’anno».