Sono ufficialmente partite le iscrizioni per partecipare all'unica manifestazione di riferimento in Italia dedicata al mondo della bomboniera, della casa, del regalo e del design: Vebo è pronta ad accogliere i professionisti del settore per la ventiduesima edizione, in programma dal 6 al 9 ottobre 2023 presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. Sulla scia della straordinaria partecipazione dello scorso anno con oltre 30mila visitatori registrati e boom di follower sui social, Vebo 2023 punterà tutto sul design, tra esperienze immersive e sostenibilità, sui colori del nuovo anno e sugli aspetti del business design. «Sono fermamente convinto del grande ruolo svolto da Vebo nel settore - dichiara Luciano Paulillo, Ad della fiera e presidente delle Fiere Associate - e per il 2023 posso assicurare la partecipazione di tante aziende di prestigio per il primo evento internazionale creato per servire i diversi canali di distribuzione e acquisto». La manifestazione, partita come vetrina del mondo della bomboniera, rappresenta oggi un punto di incontro fondamentale per le maestranze nazionali ed internazionali che vogliono esporre prodotti e brand, una sorta di Salone del mobile in salsa partenopea capace di offrire una diversificazione del mercato creando sempre più spazi per produzioni di design.

Cantieri in corso dunque per i padiglioni 1 - 2 - 3 - 3B - 4 - 5 6 della Mostra d'Oltremare di Napoli che saranno assegnati ai numerosi settori merceologici pronti a partecipare a Vebo 2023. La fiera internazionale della bomboniera è a lavoro per rispettare tutte le esigenze degli operatori del settore e a raggiungere tre obiettivi principali: relazione professionale, connessioni con nuovi clienti e nascita di lead qualificati. Un lavoro certosino quello degli organizzatori per allestire i diversi spazi dell'ente fieristico napoletano che aprirà le sue porte, nel cuore della città, a settori eterogenei come quello dell'industria manifatturiera, a rivenditori e grossisti, a rappresentanti del settore della bomboniera, articoli da regalo, complementi d'arredo di design, confetti e dolciaria, accessori, packaging, bigiotteria, argento, cartotecnica, decorazioni natalizie e ballon art party, un mondo in grande ripresa dopo gli anni difficili del Covid. Grande attesa per la cerimonia di apertura della kermesse certificata dall'attuale quadro fieristico italiano come l'unica fiera di settore in Italia. «Con un occhio sempre rivolto al futuro e all'evoluzione - aggiunge il presidente di Vebo Marco Paulillo - anche per il 2023 abbiamo messo a punto un ricco programma capace di andare oltre gli aspetti commerciali e di soffermarsi sui risvolti culturali e sociali legati ad un settore sempre in crescita». Grazie al numero straordinario di richieste di partecipazione, soprattutto da parte di nuovi espositori provenienti dal nord Italia, Vebo 2023 si appresta a confermare il suo ruolo di polo internazionale dedicato all'innovazione e alle nuove tendenze. Piccole e grandi aziende avranno infatti la possibilità di rafforzare i rapporti con utenti del settore e con nuovi clienti provenienti da tutto lo Stivale. La fiera si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, della Camera di Commercio partenopea e della Federazione Provinciale di Napoli Confartigianato. Per partecipare, si può scaricare la domanda sul sito vebofiera.com e inviarla compilata a info@vebofiera.com.