I migliori venditori diretti? Sono una coppia napoletana premiata alla carriera

Mercoledì 30 Maggio 2018, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 16:29

Durante la 24° edizione del Premio Nazionale Avedisco, che ha avuto luogo lo scorso 25 maggio all’Acquario di Genova sono stati premiati, come miglior Incaricato alle Vendite del 2017, per la loro fiorente carriera, due cittadini di Torre del Greco: Maria Sorrentino e Girolamo Mulinaro dell’Azienda Star Dust Italia Spa. L’azienda è associata ad Avedisco – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che si occupa di sostenere, implementare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori.Maria e Girolamo hanno ricevuto il Premio alla Carriera perché - è scritto nelle motivazioni «sono una coppia che sprigiona entusiasmo e profondi sentimenti di amore per ciò che fanno in Star Dust Italia Spa». L’azienda è leader in Italia e all’estero nel settore del benessere e della salute.L’evento, patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, è stato presentato da Giorgio Mastrota, che ha premiato gli Incaricati che nel corso della loro carriera si sono distinti per i risultati raggiunti e per la fedeltà mostrata verso le proprie aziende.