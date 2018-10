Vesuvio tra natura, miti e leggende: tour alla casa della strega Amelia

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 12:59

ERCOLANO - Miti, leggende, storie di paura e tanta, tantissima natura: gli escursionisti di Vesuvio Natura da Esplorare organizzano un tour alla famosa casa della strega Amelia nella Riserva Forestale Tirone Alto del Vesuvio.Un'escursione nel cuore verde del Parco Nazionale attraverso le lave del 1847, del 1886, del 1867 e e delle bocche vulcaniche del 1794 che distrussero parte della città di Torre del Greco.«Partiremo dal tracciato basso del sentiero, inoltrandoci nei boschi del Colle Umberto. Il paesaggio invecchierà nella bruna lecceta mentre attraverseremo il 1858 e poi ringiovanirá improvvisamente quando toccheremo le lave del 1944: un viaggio nella storia geologica del Vesuvio e di come la natura abbia fatto da protagonista della sua evoluzione».Secondo il mito la strega Amelia, famosa fattucchiera vesuviana conosciuta dai più come la rivale storica di zio Paperone della Walt Disney, visse proprio sul Vesuvio: «Lungo il sentiero per raggiungere la sua casa racconteremo la sua storia e come questa sia poi diventata una delle favole per bambini più famose al mondo«. Il tour domenica 7 ottobre dalle 9:30, per le prenotazioni c'è tempo fino a sabato 6 ottobre.