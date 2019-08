Vesuvio sotto le stelle: scopri qual è la notte migliore per osservare le stelle cadenti

Lunedì 12 Agosto 2019, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte migliore per vedere le stelle cadenti è quella di oggi, sul vulcano più famoso del mondo un punto di osservazione: «Vesuvio sotto le stelle» organizzato da Vesuvio natura da esplorare. Secondo gli esperti la notte perfetta per osservare al meglio lo sciame di stelle cadenti non è stata quella del 10 agosto, ma quella tra il 12 e il 13 Agosto, quando le Perseidi saranno particolarmente nitide nel cielo: il picco è atteso intorno alle ore 22, e gli astrologi stimano che si potranno osservare fino a 50 meteore all’ora.Dal 9 al 18 l’appuntamento con «Vesuvio sotto le stelle 2019» che giunge alla sesta edizione. Un appuntamento imperdibile che condurrà gli spettatori nel cuore del Vesuvio, immersi nella sua imponenza e circondati dalla Natura selvatica del Parco.Sulla testa solo il cielo notturno, limpido e costellato di stelle. Si andrà alla ricerca delle Perseidi, lo sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole.Ci si incamminerà lungo il percorso che, tra crepacci lavici e vegetazione pioniera, giunge fino alle lave del 1929, tra paesaggi mistici e affacci sulle città, e quando sopraggiungerà la notte si andrà in cerca delle stelle, decine di scie luminose osservabili ad occhio nudo ogni ora.Ricoperti dal manto costellato della notte e con il naso all'insù, tra i suoni del bosco e raccontando le gesta di grandi uomini ed esploratori, si assaporerà il vino della nostra Terra e sogneremo insieme che i nostri sogni diventino realtà!INDICAZIONIDifficoltà: sentiero di media difficoltà adatto a persone abituate a camminare, in notturna, non adatto ai bambini al di sotto degli 8 anni- Lunghezza media : circa 4,5 km a/r- Dislivello: 180 m- Durata: circa 4 ore a/r compreso sosta- Portare: merenda, bicchiere #plasticfreeINFO E PRENOTAZIONI: prenotazioni@vesuvionatura.it entro e non oltre il giorno dell'evento ore 13:00 indicando: nominativi, data, numero persone, almeno un cellulare.Tutte le informazioni saranno inviate via mail.