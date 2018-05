Vico Equense, edizione speciale per «Festa a Vico» 2018

Martedì 22 Maggio 2018, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 22:23

VICO EQUENSE - Per l'edizione 2018 di «Festa a Vico» torna anche Antonino Cannavacciuolo. La kernesse, da domenica 3 a martedì 5 giugno, ospiterà nelle strade di Vico Equense la «Repubblica del Cibo», organizzata da Gennaro Esposito, chef due stelle de La Torre del Saracino di Seiano, ci sarà la possibilità di incrociare tanti chef provenienti da tutta Italia. Già perché la novità di Festa a Vico 2018 è la cena organizzata domenica 3 giugno per celebrare i cinquant'anni dell'Università della Pizza lo storico locale della famiglia Dell'Amura che, nell'occasione, festeggerà i cinquant'anni di atttività. Tra i circa 50 chef - l'elenco è in coda al comunicato - che cucineranno le loro prelibatezze per i quasi 300 ospiti de "I Professori all'Università", ci sarà dunque anche Antonino Cannavacciuolo, entusiasta del progetto che gli ha sottoposto Gennaro al punto da estendere l'invito: «Vi aspetto tutti a Festa a Vico domenica 3 giugno - ha detto il celebre giudice di Masterchef - perché questa è la vostra festa, quella di chi ama il cibo di qualità, ma è anche la nostra festa, degli chef che si ritrovano per condividere le loro esperienze. Gennaro ed io non saremo soli, ci saranno tanti "amici" a cucinare per le strade della nostra Vico Equense, nella quale torno sempre con estremo piacere. Ancor più questa volta visto che l'invito di Gennaro mi darà la possibilità di celebrare una location storica di Vico, quale l'Università della Pizza, che taglia il traguardo dei suoi cinquanta anni». Gli chef stellati che cucineranno all'Università della Pizza si divideranno in "brigate" per dar vita ad una gustosa "competizione" destinata ad allietare il palato di coloro che avranno prenotato il proprio posto attraverso una donazione di 150 euro ad una delle Onlus amiche di Festa a Vico 2018: Santobono, Alts, Fondazione Pro, Noi con voi per le Mici. «Sostenere i progetti delle Onlus è la finalità principale di Festa a Vico - sottolinea Gennaro Esposito -, però vogliamo anche dare modo alle migliaia di persone che arriveranno in Costiera di incontrare chef di prim'ordine come il mio amico Antonino Cannavacciuolo. È da un po' che non ci facciamo una passeggiata insieme per le viuzze della nostra Vico, farlo in occasione della Festa sarà per entrambi motivo di gioia. Cucinare poi per i cinquanta anni di Pizza a Metro sarà motivo di orgoglio visto che rappresenta un locale storico del nostro paese, al quale Tonino ed io siamo particolarmente affezionati».