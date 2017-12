Martedì 26 Dicembre 2017, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 15:11

VICO EQUENSE - Nel caratteristico borgo di Seiano, la parrocchia di San Marco Evangelista propone la visita al pluripremiato Presepe Artistico in stile '700 Napoletano. Una rappresentazione multiscena, all'interno della cripta della chiesa, che ispira emozioni e suggestioni. A partire dai locali interamente rivestiti in sughero, si avverte la sensazione di entrare realmente in una grotta in cui la bellezza delle scene e la storia che raccontano riporta in quel luogo senza tempo che ricorda il miracolo della Nascita di Gesù. Realizzato dai maestri locali con sapiente ricostruzione storica, ricco di dettagli e denso di significati. Un autentico scrigno di arte e fede. Aperto dalle 16 alle 20 nei giorni feriali; dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.30 nei festivi.