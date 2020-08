Vico Equense, parte la rassegna tra borghi, piazze e terrazze

VICO EQUENSE - Parte venerdì prossimo la quarta edizione di «Vico borghi, piazze e terrazze», con una proposta di quattro concerti al tramonto, fino a settembre. Una rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale e promossa dall’assessorato al turismo di Vico Equense in collaborazione con il maestro Paolo Scibilia, direttore artistico della S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento. Il primo appuntamento è fissato per il 7 agosto alle ore 19.30 a Santa Maria del Castello con il Duo di Ancona, Chiara Guglielmi (mezzosoprano) e Massimo Agostinelli (chitarra), in un concerto intitolato “Armonie a Sei corde”: Serenate da Camera tra ‘700 e ‘800. Il secondo appuntamento della rassegna estiva sarà domenica 16 agosto, ore 19, sul Belvedere di San Francesco con “Camerata d’archi Artemus” diretta da Alfonso Todisco in “Strings”: Classici della Classica da Camera tra Barocco e Classicismo. Mercoledì 19 agosto, ore 19, la terza tappa dell’iniziativa si terrà davanti alla Chiesa di San Michele Arcangelo a Ticciano, con Eugenio Silva Guitar Meetimg in “Ecletic”: La chitarra tra la World Music ed il Crossover. Venerdì 4 settembre, ore 19, gran finale sul belvedere di Villa Giusso Astapiana ad Arola, con il Duo Iaquinta - Serra (Ilaria Iaquinta, soprano e Giacomo Serra, pianoforte) in “La Voce Romantica”: Beethoven, Rossini, Offenbach. I concerti si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti misure anti covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA