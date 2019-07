«Vieni e Vinci a Tutto Sposi», a Napoli un concorso che regala il matrimionio

Venerdì 19 Luglio 2019, 19:19

Grande fermento per l’appuntamento più atteso dai “Promessi Sposi” italiani: Tuttosposi, l’evento promosso dall’Osservatorio Familiare Italiano (OFI) torna dal 19 al 27 ottobre alla Mostra d’Oltremare per il trentunesimo anno consecutivo.Con tre milioni di visitatori complessivi all’attivo, 2 miliardi di fatturato annui nel comparto matrimonio in Campania e un indotto di 2000 posti di lavoro, anche quest’anno la fiera del wedding più visitata in assoluto ha in serbo tante sorprese per i suoi ospiti, con più di 300 aziende che esporranno in rappresentanza di oltre 1000 marchi su 45mila metri quadri. Il successo del colossale appuntamento, infatti, è dovuto alla sua capacità di accontentare le esigenze di tutte le “tasche” grazie agli organizzatori che danno sfogo a tutta la loro creatività per favorire le giovani coppie.La grande novità di Tuttosposi 2019, per esempio, si chiama Vieni e Vinci a Tutto Sposi, il concorso a premi aperto a tutte le coppie che il prossimo anno convoleranno a nozze. Il regolamento è molto semplice: i fidanzati che dimostreranno di sposarsi nell’anno 2020 e di essere in possesso di regolare biglietto o di Privilege Card, compileranno all’ingresso della fiera una cartolina personalizzata con il nome di ciascuno sponsor per cui si candidano a ricevere il premio. Le coppie possono candidarsi a vincere più premi in più categorie: infatti possono imbucare più cartoline ma in giorni diversi della manifestazione, così avranno più possibilità di essere sorteggiate e di vincere più prodotti o servizi per il loro matrimonio. Ma potranno usufruire dei premi solo se dimostrano di essere prossimi al grande giorno attraverso le pubblicazioni sei mesi premi delle nozze, pena l’annullamento del premio.Anche le coppie che non vinceranno avranno diritto a forti sconti e promozioni per il solo fatto di aver partecipato al concorso: atelier, location per matrimoni, catering, agenzie di viaggi, servizi accessori, fotografi, fioristi, make-up, hair stylist si sono messi anche quest’anno in gioco per accontentare gli ospiti. Gli sposini di tutta Italia sono avvertiti. Per maggiori informazioni : https://www.tuttosposi.it/vieni-e-vinci-a-tuttosposi/