Presentata a Villa Lucrezio la «Napoli Fashion Week 2022»

Grande riscontro per la presentazione a Villa Lucrezio di “Napoli Fashion Week” che si terrà dal 17 al 20 Marzo a Napoli, presso il bellissimo complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. L’evento ha visto la presenza di modelle e stilisti entusiasti di come questo progetto, stia facendo parlare di sé e mietendo successi. Punti di forza di questa terza edizione, il sostegno e la partecipazione delle istituzioni, ma soprattutto la voglia di riportare Napoli e la Campania al centro del mondo della moda come emblema di stile ed eleganza.

La giornata di sabato è stata anche l’occasione per la presentazione del calendario di “Napoli Fashion Week 2022” che, nonostante alcuni ritardi dovuti all’emergenza Covid, sta registrato un grande successo e ha visto esaurirsi già le prime copie messe a disposizione. Si è trattato di un vero e proprio tour vissuto nel cuore di Napoli, che ha fatto tappa in nei posti simbolo della città: dalla Sanità, passando per il centro storico di San Gregorio Armeno, e poi ancora piazza del Plebiscito e le famose scale di Santa Barbara, senza dimenticare le scale Piazzi di via Foria rese disponibili grazie al sostegno del sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore Teresa Armato che hanno concesso all’iniziativa il patrocinio del Comune di Napoli. Un plauso va anche all’associazione Scale di Napoli rappresentate dal dott. Carmine Maturo da sempre in prima linea nel valorizzare le bellezze della nostra terra.

Autore di questa iniziativa il noto art director e patron dell’evento “Napoli Fashion Week 2022” Alessandro Di Laurenzio, famoso fotografo di moda e autore delle bellissime fotografie del calendario. Ma protagonista dello shooting -curato dal famoso talent scout Migi Marton - non poteva non essere la bellezza femminile interpretata dalle modelle: Maria Scognamillo, Chiara De Rosa, Erika brina Saiz e Debora Esposito. Quest’ultima, nota ballerina internazionale, è la madrina del calendario di “Napoli Fashion Week”. L’evento rientra nel grande progetto cittadino che prenderà il via dal 17 al 20 Marzo a Napoli presso il bellissimo complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Slogan della terza edizione è “La moda sposa l’arte”. L’arte verrà declinata anche attraverso la superba maestria del bravissimo Gino Donnarumma hairstylist dell’associazione Hairing che con i suoi prestigiosi seminari artistici darà l’opportunità ai più talentuosi colleghi di partecipare all’evento di Napoli Fashion Week.

Un progetto che vanta Argenziano, Noemi Cappetta, Chiara Cernicchiara, Chiara Palomba, partecipazioni importanti come quella dello stilista Emilio De Luca noto per i sui abiti maschili esportati in tutto il mondo e la celeberrima Titti Petrucci famosa per le sue splendide creazioni. Tra i partner del progetto vanno menzionati le importanti firme quali Biguine Paris, Artego, Evegarden, che sin da subito hanno accolto con entusiasmo l’idea di approdare in una città come Napoli teatro di arte, cultura e stile. Un plauso va a chi ha curato le relazioni con i brand internazionali: Giovanni De Floris e Giuseppe Picazio che rappresentano ideaservice gruppo partner dell’evento.

New entry del progetto un importante player: l’agenzia STAR Project che assicurerà un prezioso supporto tecnico, artistico attraverso la sua proverbiale esperienza settore della moda. Napoli Fashion Week vanta presenze internazionali come FP Models Agency di New York e Mosca, MagFashionWeek magazine, rivista statunitense rappresentata nel nostro Paese da Di Laurenzio e Giuseppe Gargiulo, che è in imminente uscita con l’edizione Italia e STAR Production. Riflettori adesso puntati sulle prossime sfilate: quest’anno vi è da sottolineare la collaborazione con l’Istituto Statale Bernini de Santis sezione moda e artigianato del made in Italy. Un grazie va al dirigente Diego Puricelli Guerra e al corpo docenti nella persona della professoressa Renato Giuseppina, e all’alunna Maria Francesca Autiero per il supporto dato durante lo shooting. Forte il sostegno di tanti di tanti personaggi del mondo culturale,artistico e politico della città: come la presenza di Carmine Sgambati, della stilista Manuela Minoli nota per le sue creazioni grafiche su stoffa , Antonio Lamina, la nota Tina White esperta fashion stylist e presidente dell'associazione “Rosa Bianca” che tutela i diritti delle donne e in prima linea contro e il femminicidio