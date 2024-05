Il Grand Hotel Quisisana, lo storico ed elegante hotel di Capri, dopo essere stato sin dall’apertura di quest’anno il set privilegiato del film «A Simple Favor 2» con Blake Lively, Anna Kendrick e Michele Morrone diretto dal grande regista americano Paul Faig, si appresta ad accogliere da domani al 3 giugno un altro prestigioso evento, il «Vip Champion», la manifestazione più glamour dell’estate che sin dalla prima edizione viene promossa dalla 361 on demand e dal team di creativi Maria Buongiovanni, Annalisa Annigliato e Pasquale Maria Annigliato.

La manifestazione è giunta alla tredicesima edizione e coinvolge i grandi personaggi che riempiono i magazine patinati del fashion e del gossip. Sugli ospiti c’è un rigido silenzio, anche se dai rumors trapelano i primi nomi e tra questi Alfonso Signorini, Pamela Prati, Tosca D’Acquino, Valeria Marini, Melissa Satta, Samira Lui, Shaila Gatta, Alex Belli, Massimo Borgnis, Chiara Zafarana, Gino e Noemi, vincitori di The Voice generation.

Dopo il welcome cocktail al Quisisana, l’appuntamento per tutti è a Villa Verde, il ristorante nel cuore centro storico dove saranno accolti dal patron del locale Francolino e suo fratello Gianni insieme agli chef di «Punto Nave» Daniele e Simone Testa per una degustazione di crudi a cui farà seguito uno show culinario, una cena a quattro mani che vedrà scendere in campo Simone e Daniele insieme allo chef di Villa Verda per deliziare palati così raffinati.

La colonna sonora dell’after party è stata affidata ai Pipers, un raffinato gruppo che si esibisce con musica degli anni 80’. E dopo la lunga notte, il sabato sarà dedicato al torneo di tennis. Alle 11, dopo il breakfast gli ospiti si ritroveranno sui court del Grand Hotel Quisisana per contendersi il trofeo. Quindi, tutti da Paolino, il ristorante tra i limoni dove gli ospiti saranno i giudici della sfida culinaria organizzata da Mulino Caputo. Un brunch che andrà avanti fino al tramonto quando si potrà godere l’aperitivo al tramonto prima di tornare al Quisisana per il Gala Dinner con la cucina creativa ed elaborata dall’executive chef dell’albergo Stefano Mazzone.

E nella tre giorni di Vip Champion siglata da 361 on demand non poteva mancare il tuffo nelle acque azzurre dei Faraglioni. Un evento che prevede la discesa a Marina Piccola, promosso da Yamamay e Carpisa, organizzato da Gianluigi Cimmino, Maurizio Carlino e Lello Carlino, nella location sul mare più antica e suggestiva dell’isola, «La Canzone del Mare», dove Ilaria e lo staff hanno messo in piedi un programma di tutto rispetto per intrattenere al top gli ospiti del Vip Champion fino a tarda serata, dove ci sarà il botto finale quando sul palco apparirà Geolier, che si esibirà al chiarore della luna caprese.