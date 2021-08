Vulcano Buono, divertimento è assicurato ad agosto con l’Energy Village

La piazza, del centro commerciale Vulcano Buono, non smette mai di stupire. Ad agosto si anima ospitando un mini villaggio sportivo, creato per intrattenere con tante attività giocose, tutte da scoprire. Il parco di intrattenimento offre 7 diverse postazioni, pensate per divertire qualsiasi fascia d’età, dai più piccoli, ai ragazzi, agli adulti. I visitatori potranno mettersi alla prova a calcio, tentando di segnare più rigori possibili, sfidare i propri amici a Basket Wall, un gioco insolito che unisce il basket all’intramontabile gioco di società “Forza 4”, divertirsi in un piccolo laghetto provando a restare in piedi nella Water ball galleggiante o sfidarsi in una corsa con le barchette a mano.

Ma non è finita, per i più competitivi l’Energy Village offre anche la possibilità di partecipare a mini tornei di tennis da tavolo, mini tornei di Calcio balilla e cimentarsi in una partita a mini golf, scegliendo tra 4 piste con difficoltà diverse. Mentre per chi ama gli sport di squadra sono previsti giochi e attività di animazione coinvolgenti, dove l’allegria è assicurata. Il tutto sempre in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle normative Covid.

L’Energy Village è gratuito e aperto tutti i giorni della settimana, anche a ferragosto dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle 21:00, o il sabato e la domenica dalle ore 17:30 alle 22:00.

Il Centro Commerciale Vulcano Buono è un progetto dell’architetto Renzo Piano. Pur sorgendo su un’area complessiva di 500.000 metri quadri, Vulcano Buono è armoniosamente inserito all’interno del paesaggio circostante: il suo esterno è infatti ricoperto di macchia mediterranea, soluzione che azzera quasi del tutto l’impatto ambientale dell’opera. All’interno del Centro Commerciale, che offre ai visitatori oltre 140 negozi, si svolgono numerose e diversificate attività: commercio al dettaglio, attività ricettive e di ristorazione, attività artigianali e per il tempo libero, attività espositive e di aggregazione sociale