Walkzone a Capodimonte, passeggiata in musica nel Bosco

Venerdì 26 Ottobre 2018, 12:45

Natura, sport e divertimento. Domenica 28 ottobre al Bosco di Capodimonte passeggiata con le cuffie per ascoltare le indicazioni del coach al ritmo di musica, fare nuove amicizie e partecipare così ad un format che nella stessa giornata toccherà più città. L’appuntamento è con WalkZone mode, una camminata in cuffia che è una vera e propria esperienza. L’evento #WalkZone outdoor è per tutti perché crea aggregazione e favorisce l’allenamento. Il costo di partecipazione è di 10 euro e ci si può iscrivere direttamente dal sito www.walkzone.eu, prendendo informazioni anche dalle pagine social dedicate all’evento. Il programma prevede alle 9.30 l’incontro all’entrata del parco “Porta di Miano” in Discesa Bellaria per la consegna delle cuffie e del fiocco rosa che contraddistingue i partecipanti e che è il simbolo della campagna di prevenzione. Poco dopo ci saranno i messaggi di sensibilizzazione da parte del coordinatore nazionale walkzone sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.A seguire breve informazione, da parte del founder walkzone Daniele Canestri, sugli stili di vita salutari da adottare. Alle ore 10 al via la camminata con la cofounder walkzone Sara Cori.Il percorso, che prevede un lavoro di allenamento aerobico, cardiovascolare e di tonificazione muscolare, è su circa 5 chilometri, la durata dell’allenamento consentirà di bruciare circa 500 calorie. Non possono partecipare bambini con meno di 10 anni, persone con carrozzine o con neonati. Basta essere in grado di sostenere una camminata di circa un’ora, avere la voglia di allenarsi e divertirsi a contatto con la natura. Nello stesso giorno ci saranno passeggiate a Latina, Castel Fusano - Ostia e in altri luoghi sempre di rilevanza ambientale. Nel mese di novembre eventi walkzone tra gli altri a Trapani, Milano, Lanciano e Roma.