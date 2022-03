“Watson, il pirata che salva gli oceani”, in anteprima al Teatro Galleria Toledo film sul co-fondatore di Greenpeace

In anteprima nazionale, oggi alle 20,30, il Teatro Galleria Toledo ospita la proiezione di “Watson, il pirata che salva gli oceani”, documentario di 99 min diretto da Lesley Chilcott (distribuito in Italia da Mescalito Film) sulla storia del co-fondatore di Greenpeace International e capitano della Sea Shepherd. L'uscita del film in Italia è prevista per il 7 marzo. Paul Watson ha trascorso 40 anni a combattere per porre fine alla distruzione della fauna oceanica e dei suoi habitat. In parte pirateschi e in parte filosofici, i suoi metodi non si sono fermati davanti a nulla per proteggere ciò che sta sotto le acque.

L’oceano produce ossigeno, regola il clima della Terra e ospita numerose specie molte ancora da scoprire, ma è anche diventato una zona di guerra. «Se l’oceano muore, moriamo tutti. Non riusciremmo a sopravvivere su questo pianeta con un oceano morto», dice Watson che ha più volte rischiato la sua vita e la sua libertà per salvare l’oceano e i suoi abitanti. La proiezione del film sarà preceduta da una presentazione a cura dei volontari di Sea Shepherd Italia, gli attivisti italiani che, seguendo le orme del Capitano Paul Watson, sono presenti su tutto il territorio per difendere, conservare e proteggere gli oceani e le creature che li abitano.