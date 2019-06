Week end di divertimento per ragazzi e famiglie con bambini.

Giovedì 6 Giugno 2019, 17:39

Questo pomeriggio, dalle ore 17.30 fino alle 19.30, “Orto sonoro, un suono per ogni pianta”. L’Orchestra Scarlatti Junior/ Scarlatti per tutti, rinnova le suggestive musicate al Real Orto Botanico di Napoli (via Foria 223), offrendo l’opportunità ai giovani strumentisti amatoriali di esibirsi in concerto, e al pubblico di partecipare gratuitamente all’ascolto. Con accenti e colori di note diverse, le mille meraviglie vegetali dell’Orto si trasformeranno in una foresta sonora, rinnovando il piacere delle Nachtmusik all’aperto, nelle corti e nei grandi giardini d’Europa. I vari percorsi musicali condurranno poi il pubblico davanti alla grande Serra, dove intorno alle 18.45, tutti gli strumentisti riuniti, diretti dal maestro Gaetano Russo, terranno un breve concerto sinfonico di chiusura, con un programma spaziante da Bizet a un inedito omaggio a Duke Ellington. Informazioni al numero 081.2535984,info@nuovaorchestrascarlatti.it;www.nuovaorchestrascarlatti.it.Sabato mattina l'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, aderisce alla Giornata Mondiale degli Oceani - World Oceans Day. I volontari e i ricercatori del CSI Gaiola Onlus, accoglieranno famiglie e bambini allestendo negli spazi esterni del centro di ricerca e divulgazione scientifica del parco, laboratori didattici e giochi sull'universo marino, per imparare a conoscerne gli habitat fondamentali, i comparti biologici ed i vari abitanti. Un focus speciale sarà dedicato alla problematica della plastica e dell'inquinamento marino. Sarà anche l'occasione per ingaggiare nuovi volontari per la Gaiola, perché tutti possano contribuire a conservare questo scrigno di bellezza. Appuntamento dalle ore 11.00 alle 15.00 al CeRD del Parco (Discesa Gaiola - scogliera), www.areamarinaprotettagaiola.it;www.gaiola.org.Sabato, per tutta la giornata, si entrerà gratuitamente nel Parco Archeologico di Pompei e negli altri siti vesuviani afferenti al Parco Archeologico: l’Antiquarium nazionale di Boscoreale, gli Scavi di Oplontis a Torre Annunziata e a Villa San Marco a Castellammare di Stabia. L’ingresso libero al Parco è il festeggiamento di un compleanno speciale, quello dell’archeologo Giuseppe Fiorelli (Napoli, 8 giugno 1823 – Napoli, 28 gennaio 1896) lo studioso che nel 1858 ideò un nuovo metodo di ricerca negli scavi del Real Sito di Pompei: invece di muoversi alla ricerca di oggetti preziosi, come avevano fatto i suoi predecessori, Fiorelli riorganizzò tutti gli scavi suddividendoli in regiones (quartieri) ed insulae (isolati) e numerando ciascun ingresso degli edifici, al fine di poter localizzare con precisione ogni reperto. Ma non solo questo, il grande studioso inventò il metodo per ottenere i calchi in gesso dei corpi degli abitanti inserendo del gesso liquido nel vuoto lasciato dai corpi nella cenere. I calchi così ottenuti sono quelli che oggi si vedono a Pompei.Per ragazzi di età compresa fra i 13 e i 18 anni, sabato sera appuntamento alle 19 all’Edenlandia (Viale John Fitzgerald Kennedy, 75 Napoli) per festeggiare la fine dell’anno scolastico con il party cool di “ScuolaZoo – notte evento”. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, la serata prevede oltre dieci elementi tra Dj, vocalist e ballerini, che daranno vita a un evento straordinario ed imperdibile.Questo sabato si replica l’ultimo appuntamento della primavera con “Yoga bimbi in Floridiana”. Appuntamento alle ore 16 nella villa Floridiana del museo Duca di Martina, che in collaborazione con White Cloud Studio Napoli propone un’attività fisica all’aperto per i più piccini, in un luogo a loro caro come la Floridiana. Per bambini dai 6 ai 10 anni questo è l’ultimo appuntamento con lo yoga al teatrino della Verzura. I benefici dello yoga per bimbi sono quelli che aiutano a sbloccare le tensioni muscolari e a correggere le posture sbagliate, avvicinandoli a una maggiore consapevolezza del proprio corpo. Ma soprattutto è una disciplina che ha una funzione costruttiva e di sostegno al processo educativo in quanto mette il bambino al centro dell’esperienza e della conoscenza: lo yoga rafforza i processi di apprendimento, previene situazioni di disagio e di violenza, favorisce l’acquisizione di responsabilità individuale e sociale, instaura un clima di rispetto e solidarietà, offre ai bambini un’attività che li aiuta ad avere fiducia in se stessi e ad entrare in contatto con le proprie emozioni, invita a rispettare gli spazi e i tempi altrui, al di fuori di ogni competizione. I bambini vanno accompagnati da un adulto, che deve essere in possesso del biglietto del museo, acquistabile in orario di apertura della biglietteria. È necessaria la prenotazione ai numeri 3491037633, 08119176311 whitecloudstudionapoli@gmail.com.Domenica mattina “Dalla Foresta al mare, passeggiata naturalistica”. Parte alle 10.30 l’escursione della Foresta Regionale di Cuma, un’area protetta del Parco Regionale dei Campi Flegrei che si estende per circa 80 ettari; il gruppo di partecipanti avrà l’opportunità di passeggiare lungo la duna costiera ricca di vegetazione tipica della macchia mediterranea, fino a giungere nel cuore della foresta e godere del fresco all'ombra dei lecci. Il sito ha anche un'importanza storica-archeologica testimoniata dalla presenza del tempio di Iside e dei bunker della II Guerra Mondiale. L’escursione, della durata di circa 2 ore, non presenta difficoltà tecniche sia per la mancanza di dislivello che per la lunghezza del tratto da percorrere, quindi è un’attività rivolta a tutti. Si consiglia l'uso di scarpe da trekking o scarpe con suola non liscia, 1 litro di acqua e macchina fotografica. Appuntamento al Bar dell'Acropoli, Strada Provinciale Cuma Licola alle ore 10. Contributo associativo euro 5 a persona. Per info e prenotazione si potrà scrivere a info@naturasottosopra.it oppure telefonando al numero 3337750417.