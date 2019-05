Week end di fiere, arte, cultura e tanta buona musica

Venerdì 31 Maggio 2019, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2019 21:48

Per tanti napoletani la Fiera della Casa è un appuntamento di rito, perché da più di 60 anni, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, i padiglioni si riempiono di idee e soluzioni per la casa, ma non solo, la fiera è sempre stata un’attrazione per tutta la famiglia, dove trovare cose nuove e tanta allegria, un appuntamento che apre la stagione estiva con tanto arredamento da giardino. Comincia allora questo sabato, per durare fino a domenica 9 giugno, la 62esima edizione della mitica Fiera della Casa; anche per quest’anno l’ingresso è gratuito, un vero evento urbano che ospiterà nell’area expo, come sempre, la più completa esposizione di mobili, arredi, oggettistica, casalinghi, artigianato, servizi e tanto altro dedicato alla casa, ma anche intrattenimento per tutte le età. Al padiglione 2, le mostre d’arte di Domenico Sepe e dell’Associazione Napolarte; dalle ore 11 di sabato alle 23 “Road to Napoli 2019 30th Summer Universiade”: sport in Mostra, spettacolo di Taekwondo, DJ Set. Novità di quest’anno, una grande opportunità per gli amici a quattro zampe: questo sabato e anche il prossimo, nonché venerdì 7 giugno, dalle ore 11 fino a sera sarà presente la Stazione mobile dell’Anagrafe canina dell’ASL NA 1 Centro, per la microchippatura dei cani. Tutti i giorni cinema all’aperto a cura di Red Carpet. Performance di Arti Circensi a cura di Blank Web. Concerti a cura di Associazione di Promozione Sociale MAD. Danza verticale a cura di Artgarage. Programma ludico-ricreativo per bambini per conoscere il mondo degli animali a cura di ZoomIguana. Ed inoltre Progetto Find Your Sport: un calendario ricco di eventi sportivi curati da Pro Fighting Club Napoli, dove non solo atleti, ma intere famiglie, potranno cimentarsi in diverse discipline sportive, oltre alla possibilità di assistere ad eventi dimostrativi e competizioni con atleti di fama mondiale. www.profightingnapoliclub.com/contatti/ – info@profightingnapoliclub.com. Elenco espositori e programmi attività su www.fieradellacasa.eu. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: 18,00-23,00 – sabato e domenica: 11,00-24,00Ottima musica in uno scenario speciale sabato sera alle 19: “D’Amor d’affanno e d’altri affetti – duo Pallucchi/Maffezzoli” nella Basilica di San Francesco di Paola, in piazza Plebiscito. Il concerto fa parte della XVIII edizione del “Convivio Armonico - la sorgente della musica, il trionfo dei napoletani, con Suoni in Basilica”. Nella Sacrestia Papale si potrà ascoltare il mezzosoprano Elisabetta Pallucchi con il clavicembalo di Maurizio Maffezzoli per le musiche di G.F. Sances, G. Frescobaldi, M. Rossi, A. Vivaldi, G.F. Haendel, W.F. Bach. L’iniziativa mette il focus sulle atmosfere e i suoni della Napoli barocca misiicati con strumenti d’epoca, per concerti dedicati al repertorio antico dei maestri del settecento napoletano: la Napoli della musica come ricchezza culturale inestimabile e vanto della nostra città, che si ripropone, con le sue melodie, d’invogliare turisti e napoletani a riscoprire le meraviglie dell’arte e della grande tradizione partenopea. La rassegna è a cura di Area Art - associazione Mediterranea Culturale, che da anni si concentra sugli studi approfonditi e la ricerca della musica napoletana del '600 e del '700. L’entrata al concerto è libera, c’è un contributo volontario; per le informazioni si potrà telefonare Area Arte Associazione al 3472430342, lemusi@libero.it – www.areaarte.eu.Ancora buona musica, questa volta al museo Nitsch con la Fondazione Morra, per il “Sunset Live Nitsch”. Si tratta di una rassegna di musica al tramonto organizzata dall'associazione culturale Brodo, con la direzione artistica di Viola Bufano. Questa di domenica sera (appuntamento alle ore 19) è la quinta edizione della rassegna che si svolgerà da inizio giugno fino a metà settembre sulla terrazza del Museo Nitsch. Una ricca serie di appuntamenti musicali la domenica al tramonto in cui sarà possibile visitare il Museo Nitsch, sorseggiare un bicchiere di vino offerto dal Consorzio e Tutela Vini del Vesuvio, e ascoltare un concerto al crepuscolo sulla terrazza panoramica del Museo Nitsch. Il programma di domenica vedrà esibirsi gli artisti Gnut & Sollo, voce e chitarra accompagnati dal violino di Michele Signore. Il costo del biglietto è di 15 euro, comprensivo dell’ingresso e della visita libera alla collezione museale, della degustazione di vino offerta da Consorzio e Tutela Vini Vesuvio e del concerto. Per prenotare si potrà scrivere a associazionebrodo@gmail.com, oppure telefonare il numero 328-3849804.In occasione della festa della Repubblica che quest’anno capita di domenica, e della collaudata ospitalità gratuita di tanti musei campani che rispondono al vecchio invito delle porte aperte al pubblico nella prima domenica del mese, questa domenica a Napoli l’offerta museale alla portata di tutti è vastissima. Ecco la carrellata proposta di musei statali gratis:Museo di Capodimonte (via Miano 2), telefono: 0817499111, 081749915.Certosa e Museo di San Martino (largo San Martino, 5), telefono: 0812294541.Castel Sant’Elmo (via Tito Angelini, 22), telefono: 0812294401.Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes (Riviera di Chiaia, 200), telefono: 0817612356, 081669675.Oltre ai musei statali, gratis anche al Museo Madre - Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli; informazioni al numero 08119737254.Aperto gratuitamente per la festa della Repubblica anche il Palazzo Stigliano Zevallos in via Toledo, sede delle gallerie d’Italia di Intesa San Paolo. Informazioni al numero verde 800454229.Altri siti statali aperti gratis in provincia di Napoli domenica 2 giugno:Grotta Azzurra Capri.Certosa di San Giacomo (via Certosa, Capri).Villa Jovis (Capri).Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet” (Piano di Sorrento).Museo storico archeologico di Nola (Nola).Musei aperti gratis in Campania il 2 giugno:L’Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere (CE).Teatro Romano di Benevento (BN).Museo archeologico dell’Agro atellano Succivo (CE).Museo archeologico dell’antica Allifae Alife (CE).Museo archeologico dell’antica Calatia Maddaloni (CE).Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo Santa Maria Capua Vetere (CE).Museo archeologico di Teanum Sidicinum Teano (CE).Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino Montesarchio (BN).Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno Sarno (SA).Museo archeologico nazionale di Eboli e della media valle del Sele Eboli (SA).Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Pontecagnano Faiano (SA).Parco archeologico di Elea-Velia Ascea (SA).Museo del Palazzo della Dogana dei Grani Atripalda (AV).Museo di San Francesco a Folloni Montella (AV).Anche lunedì 3 giugno ci saranno dei musei a Napoli che si potranno visitare gratuitamente e sono:Palazzo Reale di Napoli e Appartamento Storico (piazza del Plebiscito, 1), Telefono: 0815808111 081400547.Complesso Monumentale Dei Girolamini (via Duomo); telefono 081.294444.