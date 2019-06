Weekend di sport, buon cibo, cultura e divertimento a Napoli

Giovedì 27 Giugno 2019, 16:33

In arrivo un fine settimana ricco di belle novità e tante iniziative per il tempo libero. A cominciare dall’inizio anticipato dei saldi estivi 2019, che rispetto al resto d’Italia (6 luglio), a Napoli partiranno questo sabato; la decisione è stata presa dalla Giunta Regionale della Campania in previsione dell'inizio delle Universiadi, e dell'arrivo di un elevato flusso di turisti sul territorio.Evento collaterale alla XXX Universiade estiva (Napoli 3-14 luglio) quello di venerdì “Lampadedromia Neapolitana”, un percorso tra mito e storia che consiste in una corsa con le fiaccole in onore di Partenope: il più antico evento agonistico testimoniato a Neàpolis. La mezza maratona non competitiva, a staffetta, accenderà il fuoco delle Universiadi venerdì alle ore 17 nell’Acropoli di Cuma (a Bacoli) per la Lampadoforia, con coreografie e teatralizzazioni storiche a cura di Gruppi da Atene ed Olimpia; si dà così inizio alla maratona che percorrerà i Campi Flegrei fino ad arrivare al Castel dell’Ovo alle ore 21 circa. L’evento è organizzato da Isolimpia, la partecipazione è aperta a tutti, iscrizioni scrivendo a sport@isolimpia.org o telefonando al numero 335 5447430.Venerdì sera “Festa dell’Estate, ballando al chiaro di luna al Bosco di Capodimonte”, una serata evento nell’antico Cellaio del Real Bosco di Capodimonte, che ha lo scopo di raccolta fondi finalizzata a dotare il parco di un secondo campetto di calcio. Questa di domani è la seconda edizione dell’iniziativa promossa ed organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dalle associazioni Amici di Capodimonte onlus e Premio GreenCare Ets, con il supporto di Euphorbia Srl, Ferrarelle Spa, Pasta Grano Armando e Gay Odin. Già un anno fa, grazie alla Festa dell’Estate, si realizzò il primo spazio specificamente dedicato al gioco del pallone, da destinare all’uso gratuito e amatoriale di tutti i ragazzi della città, in particolare di quelli del quartiere, nel rispetto del parco storico e delle aree naturalistiche da preservare. Il campo, adatto al gioco del calcetto (calcio a 5), è stato realizzato con materiale proveniente da riciclo ed a sua volta ad alta riciclabilità. L’appuntamento è per venerdì alle ore 19.30, c’è un dress code da rispettare, perché il tema di quest’anno è ispirato alla flora ed alla fauna del luogo, bisognerà quindi indossare qualcosa che abbia un richiamo con la natura; la promessa è di trascorrere una piacevole serata in musica, e di offrire svago a bambini e ragazzi. Il direttore del museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, si augura che questa serata sia anche “un primissimo tassello alla futura area bimbi nel parco”. Per sostenere l’iniziativa si potrà partecipare con un contributo.Questo sabato torna all’Orto Botanico di Napoli, per la diciannovesima edizione, la rassegna di teatro, musica e giochi “Brividi d’Estate”. Quasi ogni sera fino al 4 agosto, l’Orto Botanico farà da palcoscenico a spettacoli come Vipera, di Maurizio de Giovanni; Cent’anni di Solitudine di Gabriel Garcia Màrquez; Tu Mio di Erri de Luca; Moby Dick di Melville e molto altro ancora; ma anche “cene con delitto” e tanta musica. Il calendario completo e la prevendita online su https://www.ilpozzoeilpendolo.it/brividi-destate-2019/, informazioni ai numeri 081.5422088, 347.3607913; il costo degli spettacoli è di 16 euro, 12 il ridotto; le cene con delitto 30 euro intero e 25 ridotto.Venerdì sera “Speciale Sauronotte Kids”, un’avventura in famiglia tra i dinosauri nell’Oasi WWF Cratere degli Astroni. Appuntamento alle otto di sera per una visita della durata di circa due ore: un’avventura a tratti cinematografica tra i dinosauri a dimensione reale nascosti nella boscaglia, resa ancora più suggestiva dall’atmosfera notturna del Cratere degli Astroni. Un esperto esploratore guiderà i partecipanti alla scoperta del mondo magico del bosco di notte, alla sola luce delle torce, in un emozionante viaggio alla ricerca dei dinosauri e degli altri animali preistorici, e a ben udire, si sentiranno anche i loro versi e i suoni della natura. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri di telefono 0815883720, whatsapp 3923231220, email dinosauri@wwfoasi.it; il costo a partecipante è di 10 euro. Riserva Naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni Via Agnano agli Astroni 468, Napoli. www.dinosauricarneossa.it/napoli.Riparte questo sabato la corsa del Cuma Express, il treno estivo che collega i vari luoghi dei Campi Flegrei fino a Cuma, per la tratta Napoli – Torregaveta. Il collegamento sarà attivo tutti i fine settimana fino al 3 novembre prossimo, e offre l’opportunità di raggiungere gli itinerari più antichi di Pozzuoli, dei Campi Flegrei, e anche le località balneari, senza prendere l’auto. La compagnia di trasporto è Eav, e percorre le stazioni della linea Circumflegrea e Cumana: cambiando solo binario si potrà raggiungere Torregaveta direttamente da Napoli; funziona come un servizio turistico integrato, quindi con un solo biglietto (acquistabile on-line o in biglietteria), sarà possibile usufruire del treno/navetta che passa ogni ora e conduce fin dentro al parco archeologico. Il biglietto sarà acquistabile anche sul treno, oltre che nelle stazioni di Grotta del Sole – Quarto officina – Quarto stazione – Quarto centro – Pisani – Rione Traiano – Dazio – Gerolomini – Cantieri – Arco Felice – Lucrino – Fusaro.Sabato e domenica “Festa del Gelato” allo Zoo di Napoli. La gelateria artigianale Gallo, durante tutto questo week end, sarà presente con una speciale Apecar nei viali dello Zoo; per l’occasione ha prodotto dei nuovi gusti dedicati agli amanti degli animali: gusto Moro e gusto Simba da non perdere; ma non solo, perchè nel piazzale centrale i visitatori grandi e piccoli verranno accolti da un team di performer e acrobati. L’estate allo Zoo promette frescura sia all’ombra degli alberi sia gustando un buon gelato. È possibile acquistare online i ticket per evitare la fila in biglietteria: http://bit.ly/zoonapoli.Sabato e domenica da non perdere l’evento vesuviano dedicato alle “Crisommole”: le mele d’oro (dal greco chrysomelon) del Vesuvio tornano ad essere protagoniste di un evento a loro dedicato in programma per sabato, domenica e anche lunedì, a Somma Vesuviana, nel caratteristico Borgo medioevale del Casamale. Fra gli obiettivi della manifestazione quello di contribuire alla riflessione sulle ragioni della crisi di una delle produzioni agricole di eccellenza del territorio, e offrire, nel contempo, con spunti e prospettive per rilanciare e rivitalizzare il prodotto, che resta espressione di una sapiente cultura tradizionale agricola dell’intero comprensorio vesuviano. L’iniziativa è promossa da un’ampia rete di associazioni e produttori agricoli impegnati a vario titolo per il recupero e la rivitalizzazione delle produzioni agricole locali di qualità, nonché per la valorizzazione delle tradizioni socio-culturali del territorio. Info scrivendo a borgocasamale.eventi@libero.it.Sabato, dalle 11 alle 20, la Mostra d’Oltremare di Napoli si trasforma in un’immensa ludoteca all’aperto grazie a “Lubobussì - festa nazionale del gioco itinerante”, il raduno nazionale di ‘Ali per Giocare’, l’associazione nazionale dei ludobus e delle ludoteche italiane. Questa di sabato è la tredicesima edizione dell’appuntamento annuale con il gioco: ludobus provenienti da tutto il paese trasformeranno i giardini della Mostra in una grande e festosa ludoteca all’aperto. La manifestazione è organizzata dal Comune di Napoli, Assessorato al Welfare, servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Uomo, con l’intento di realizzare in città eventi e percorsi territoriali basati sull’utilizzo del gioco come buona prassi di cittadinanza. L’iniziativa sarà preceduta da una giornata di formazione (venerdì 29 giugno) dello staff di Ali Per Giocare, dedicata a tutti gli operatori del settore, genitori e appassionati sul tema, a questa giornata di venerdì è possibile iscriversi mandando una mail a info@unacittapergiocare.it. Per contatti: Viviana Luongo 393205776789.Giunge al termine l’ospitalità della mostra “Canova e l’Antico” al Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Tempo fino a questa domenica per ammirare le opere del grande scultore veneziano che visse i suoi ultimi anni di vita proprio a Napoli, dove in epoca di regno borbonico, intorno alla metà del settecento, tutti i grandi artisti facevano meta, anche attirati dalle “nuove scoperte” ercolanesi e di Paestum. Sono quindi state ospitate a Napoli, in mostra al Mann, dal 28 marzo al 30 giugno, le opere del grande Antonio Canova: statue di marmo, dipinti e bozzetti, in prestito, fra gli altri, dall'Ermitage di San Pietroburgo. Ultima chiamata alla visita entro questa domenica.