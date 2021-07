Weekend a Città della Scienza: «Assaggi di scienze …estivi»

Sabato 17 e domenica 18 luglio a Città della Scienza si possono gustare dei freschissimi “Assaggi di scienze …estivi”. Pima di andare in vacanza, infatti, il pubblico di famiglie potrà cogliere l’occasione per fare una provvista a base di semplici ma divertentissimi esperimenti scientifici da realizzare in casa o all’aperto nei luoghi di vacanza. Giornali, tappi, elastici, palloncini e bottiglie sono gli ingredienti principali attraverso cui, nelle dimostrazioni di sabato e domenica a Città della Scienza, si potranno scoprire i segreti di solidi, liquidi e gas per realizzare tanti esperimenti curiosi con cui stupire amici e parenti.

Il biglietto unico di 5€ include anche la visita al Museo Interattivo del Corpo Umano CORPOREA, alla mostra Missione Antartide. Trentacinue anni di missione italiana nel continente estremo, ed un’attività laboratoriale/dimostrativa scientifica.

L’ingresso, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, è su prenotazione obbligatoria tramite acquisto del biglietto on line o inviando una email a contact@cittadellascienza.it