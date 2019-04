Dalla Notte europea della Geografia all’Orto Botanico, weekend in famiglia a Napoli

Ed ecco che l’Orto Botanico diventa teatro di incontri e di scontri di un brutto anatroccolo che non sa di esser cigno, che si mette in cammino per sfuggire ad un mondo ristretto di cortili e animali che può vederlo soltanto come brutto e anatroccolo. Tra beffe e beccate, paure e cacciate, incontrerà personaggi buffi, ottusi e presuntuosi, che subito gli fanno capire come gira il mondo per uno come lui. Fino a che un bel giorno si ritrova nell’acqua a guardarsi stupito. Assomiglia a due cigni che gli nuotano accanto. Età consigliata 5 - 10 anni, ticket 7 euro, info e prenotazioni telefonando allo 081 0330619.



Arriva all’Edenlandia l’album di figurine Panini della bambolina Gorjuss. Sarà lei la protagonista di questo week end nel parco divertimenti di Napoli, per tutta la giornata di sabato e domenica (orari 10-14/15-19), Panini lancia l’attesissima sticker collection Gorjuss di Santoro, l’occasione sarà arricchita da un laboratorio creativo di moda dedicato alle bambine, che in compagnia delle mamme potranno divertirsi tra rotoli di tulle, fiumi di paillettes e montagne di brillantini, per realizzare l’outfit perfetto delle ragazze Gorjuss. Edenlandia è in viale Kennedy 75, Napoli, www.edenlandia.it.



Sabato mattina alle 11, la grande kermesse Piano City porterà i pianoforti al Maschio Angioino, nell’Antisala dei Baroni, con PianOrff – Laboratorio per pianoforte “mani allegre e corpi attivi”(età 6/10 anni). Le iniziative di Piano City dedicate ai ragazzi continuano anche domenica mattina alle ore 11, sempre al Maschio Angioino, con un laboratorio creativo per piccoli musicisti; contemporaneamente, in villa Comunale, presso la Cassa Armonica, per la performance dedicata ai bambini dal titolo “5 Pianoforti in Villa – I bambini sui piano…FORTI”. A seguire, da mezzogiorno, ancora in Cassa Armonica, si potrà assistere a “Banda a come piani”, del Centro MaMu: 12 pianisti per 5 pianoforti. (In caso di mal tempo gli eventi si terranno all’interno della Casina Pompeiana, sempre in Villa Comunale). www.pianocitynapoli.it.



Sabato mattina “La Luna con Mamma o papà”. Al Teatro Lazzari Felici (vico Santa Maria dell'Aiuto 17, Napoli; nei pressi della Posta Centrale) laboratorio creativo per bambini a cura di Insolitaguida. Questo laboratorio ha l’importante obiettivo di approfondire le tecniche e le modalità di gioco, semplici e pure, fra genitori e figli; “perché giocare, per un bambino, è un’attività seria, ben più impegnativa e costruttiva di quello che i grandi spesso pensano. Non c’è desiderio più grande, per un bimbo, che saper di poter contare sulla complicità dei genitori, mentre gioca”. Questo è ciò che si propongono di fare gli organizzatori di Insolitaguida, per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 338 965 22 88.



Domenica mattina al Teatro dei Piccoli l’appuntamento è alle 11 con “Sogno Shakespeare”, (età consigliata 5-10 anni). Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al solito e portano scompiglio nella vita pacifica del bosco. Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore e, loro malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico di un fiore fatato la pace sta per essere ristabilita, quando l’improvviso sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri umani, distrae gli esseri magici dalle loro faccende. Prenotazioni al numero 0810330619, il costo del ticket è di 8 euro. Il Teatro dei Piccoli è in via Usodimare 200, Napoli, nei pressi dello Zoo.

Venerdì 5 Aprile 2019, 00:00

Ben arrivato weekend, che si preannuncia ricco di tante iniziative per trascorrerlo in famiglia, divertendosi e imparando cose nuove.A cominciare dalla celebrazione della “notte della Geografia”: 50 iniziative in 30 città italiane dedicate alla “nuova geografia”, raccontata da studiosi e docenti e rivolta ai non addetti ai lavori, cioè studenti, curiosi e tutti coloro ne abbiano interesse. Ricercatori e appassionati di geografia faranno conoscere i recenti sviluppi della disciplina e del mestiere del geografo, si spiegherà di come si compie l’analisi, la rappresentazione e le ipotesi di soluzione dei problemi dell’ambiente, del paesaggio e della gestione del territorio; si faranno esplorazioni urbane, tavole rotonde, e si metterà a disposizione del pubblico l’utilizzo (guidato) dei nuovi e dei vecchi strumenti della geografia (satelliti, droni, GIS, geo-data, atlanti, carte antiche). Sono in programma anche mostre interattive, percorsi geo-letterari, raccolte di vedute di città e paesaggi dei grandi viaggiatori del passato; e poi giochi geografici, spettacoli musicali, degustazioni geo-ragionate di prodotti del territorio, aperture al pubblico di luoghi storici e laboratori della geografia e molto altro. Il programma napoletano prevede l’evento dal titolo “Europa, Mediterraneo, Mondo – la Geografia in movimento”. Si tratta di una mostra cartografica presso la biblioteca di Geografia dell’Università Federico II, al terzo piano della sede di Largo San Marcellino 10, visitabile questo venerdì dalle 15 alle 16.30. Il programma continua alle ore 17, ma si sposta al museo della Pace MAMT – fondazione Mediterraneo, in via Depretis 130. Dopo la visita del museo (ticket d’ingresso 10 euro), gli esperti e accademici di geografia saranno a disposizione del pubblico, per rispondere ad ogni curiosità venga posta in tema di geografia; un approfondimento sarà dedicato al tema dell’evoluzione del rapporto fra società e territorio, letta attraverso gli occhi di accompagna i viaggiatori nelle varie epoche, per arrivare alle modifiche degli spazi odierni. La “Notte europea della Geografia” è un’iniziativa promossa dall’EUGEO, l’associazione che riunisce tutte le società geografiche europee. Informazioni su www.ageiweb.it/nottedellageografia2019/, i referenti per l’evento napoletano disponibili per le informazioni sono René G. Maury 3386132993 e Pasquale Gallifuoco 3661934721.Appena inaugurato il Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli al Castel Sant’Elmo. “Napoli Città del Libro 2019” riempie di cultura e di tanta carta da toccare e da annusare tutto il castello, può essere questo un modo efficace di avvicinare i bimbi e i ragazzi alla lettura, che non sia quella su supporti digitali, ma quella autentica, quella di sempre. Il tema di quest’anno è “Approdi. La cultura come porto sicuro”, un riferimento all’attualità e alla riaffermazione della cultura come àncora, ben salda per la comprensione del presente. Il Salone del Libro è visitabile per tutte le giornate fino a domenica sera, il programma completo, con orari di incontri e workshop, è consultabile su www.napolicittalibro.it.Cambia mese e si cambia fiaba all’Orto Botanico di Napoli. Prosegue la rassegna Le Fiabe di Primavera a cura de I Teatrini. Questo sabato e domenica mattina l’appuntamento è alle 11 con “Un brutto anatroccolo”: