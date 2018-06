Weekend giurassici in Mostra nella riserva naturale degli Astroni

Venerdì 8 Giugno 2018, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 21:02

In occasione dell'uscita di Jurassic World - Il Regno Distrutto - giovedì 7 giugno 2018 - si rinnova la collaborazione tra la casa di produzione cinematografica Universal international Pictures Italy e la mostra itinerante Dinosauri in Carne e Ossa.Nei due weekend che seguiranno l'uscita dell'attesissimo film, più precisamente sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 giugno 2018, in tutte le location espositive Dinosauri in Carne e Ossa gli eventi saranno rigorosamente a tema Jurassic World con scenografie originali, laboratori e ricostruzioni iperrealistiche di dinosauri!Anche Napoli quindi con Dinosauri in Carne e Ossa - #NonEstinguerti, Riserva naturale Cratere degli Astroni – WWF Oasi, realizzata da GeoModel con la collaborazione di WWF Oasi e curata dai paleontologi Simone Maganuco e Stefania Nosotti, rientra a pieno titolo nella programmazione.