Weekend con i bambini a Napoli, ecco tutti gli eventi dedicati ai più piccoli

Giovedì 11 Aprile 2019, 20:00

Manca una settimana alla Pasqua ma già cominciano i festeggiamenti, con tante organizzazioni divertenti e iniziative per tutta la famiglia.Sabato mattina la Festa di Primavera al parco dei Ventaglieri comincia alle 11.30. Come ogni anno, nel week end che precede la Pasqua, nell’inaspettato parco di Montesanto, si organizza una festa di benvenuto alla primavera, con teatro, laboratori, giochi, arte, cibo, musica, colori. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l'uso creativo dello spazio pubblico, la scaletta del programma comincia alle 11.30 con Teatroingiro, a cura di Mammamà che presenta performances itineranti; da mezzogiorno e mezzo “il Teatro dell'Onirico”, di Rosaria Castiglione, a seguire le danze francesi e europee di Neapolis Balfolk. L’appuntamento con il pranzo sociale è alle 13.30, dopo il buon cibo inizieranno laboratori e giochi per grandi e bambini, a cura di Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri; ricominciano le danze, questa volta nell’area hip pop alle 16.30, e ancora live painting, break dance, rap con DJ Otruf e Co-organizzatore Beatmas studio. Il momento più significativo della giornata, sarà quello in cui si faranno le impronte in argilla nel parco: la realizzazione di un’opera d'arte collettiva a cura di Costanza Ferrini.Un’idea divertente, ma anche istruttiva, potrebbe essere quella di portare bambini e ragazzi, sabato dalle 10 mattina fino a sera, alla 46esima edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato, che come ogni anno è ospitata alla Mostra D’Oltremare. L’iniziativa potrebbe aiutare gli adolescenti a comprendere l’importanza del riciclo: una cosa che non si utilizza più, può invece avere nuova vita e nuovo utilizzo per qualcun’altro, come ad esempio una bicicletta. Ovviamente la fiera non è solo questo, quest’anno si attendono 700 espositori che proporranno prodotti usati relativi a: vintage, piccolo antiquariato, modernariato, artigianato manufatto, collezionismo, retrogaming e tanto altro. Sarà inoltre presente l'associazione Sheralo con i suoi laboratori gratuiti per bambini, in questo modo i genitori e i nonni avranno la possibilità di visitare l'evento con tranquillità, mentre i più giovani si divertiranno a realizzare un vasetto da un vecchio libro. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro, gratis gli under 12 e gli over 70. Informazioni telefonando Bidonville 2.0, al numero Tel. 0815529988.Questo fine settimana Tennis & Friends fa tappa a Napoli: l’evento nazionale che mette insieme sport e salute si ferma sul Lungomare Caracciolo con un villaggio dedicato a tantissimi test medici gratuiti, mentre al circolo del tennis si giocheranno tanti mach di solidarietà. Sarà presente anche l'Aeronautica Militare con uno spazio espositivo, un mock up del velivolo MB.339PAN, il simulatore dell'Eurofighter sul quale grandi e piccini potranno provare l'ebrezza del volo simulato. I partecipanti avranno anche la possibilità di effettuare check up gratuiti con medici della Forza Armata nel campo dell'odontoiatria e della dermatologia. Il programma completo di tutte le opportunità che questa iniziativa mette a disposizione del pubblico, è consultabile su ww.tennisandfriends.it.Aria di audizioni per i giovani talentuosi che desiderano farsi conoscere dai rappresentanti dell’industria discografica nazionale, questo sabato e domenica a Napoli sarà possibile esibire le proprie capacità alla Campania Music Commission, per un incontro con gli A&R Sony. Per scoprire come fare, basterà rispondere alla call to action sul sito www.campaniamusiccommission.it.Per gli amanti degli animali questo fine settimana c’è Quattrozampe in Fiera, sabato e domenica alla Mostra d’Oltre Mare. Si tratta della fiera più “pet friendly” che ci sia in Italia, perché è dedicata ai futuri proprietari, e proprietari di cani e gatti. Sono due giorni di formazione, informazione e divertimento in compagnia dei propri amici a quattro zampe; ci saranno educatori, comportamentisti, veterinari, associazioni, trend setter, blogger e aziende, tutti rigorosamente a disposizione dei visitatori per consigli, aggiornamenti e anche vendita di prodotti e servizi. Info su www.quattrozampeinfiera.itDomenica mattina alle 10 “Aspettando la Pasqua: caccia alle uova” al museo Ferroviario di Pietrarsa.Tra le carrozze e le locomotive un coniglietto ha smarrito tutte le sue uova, toccherà ai bambini aiutarlo. La caccia parte a inizio di ogni ora dalle 10 alle 18, la prenotazione per partecipare è obbligatoria all’associazione Animazione in Corso, telefonando al 081.8678369. Non solo caccia alle uova, nel corso della mattinata sarà anche possibile prendere parte a un laboratorio di fotografia dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, per apprendere attraverso il gioco alcune tecniche fotografiche. Info e prenotazione obbligatoria contattando il museo allo 081.472003.Al Teatro dei Piccoli, domenica mattina alle 11 si potrà assistere a “Le Avventure di Pulcino”. Uno spettacolo di narrazione e pupazzi per bambini dai tre anni. La storia ha inizio nella bottega dove vive Gelsomina, un po' barbona e un po' bambina, che di mestiere fa l’aggiusta cose. Tutti i giorni, alla stessa ora del mattino, in compagnia della sua fidata radio, apre la sua bottega. Un bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino di stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una nuova vita. Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma, perché si sa che la prima cosa che cerca un cucciolo è la mamma. Ad aiutarlo in questa ricerca, insieme a Gelsomina, da un’astronave fatta di un'accozzaglia di oggetti da cucina arriva anche 3x2, uno strampalato anatroccolo proveniente dallo spazio che si metterà a capo della spedizione “Cerca una mamma per Pulcino”. Un viaggio che li porterà in una città puzzolente fatta di cartoni, poi in un bosco di ombrelli e ventagli ed infine in un enorme mare blu. Tra scoperte, avventure ed incontri con improbabili mamme, seguiremo la storia di Pulcino, fino all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, finalmente troverà affetto e serenità tra le braccia di Gelsomina. Lo spettacolo è realizzato tramite l’uso di oggetti di recupero, con pupazzi mossi su di un grande tavolo che trasformandosi, diventa di volta in volta la base per le scene. Il tutto arricchito da musiche originali e canzoni cantate dal vivo. Biglietti in prevendita su www.etes.it, o in biglietteria, al costo di 8 euro. Il Teatro dei Piccoli si trova in viale Usodimare o via Terracina, 197 (Mostra d’Oltremare) Napoli; informazioni e prenotazioni Casa del Contemporaneo/le Nuvole info@lenuvole.com | 081 2395653 0812397299.Per gli appassionati di storia, due iniziative “borboniche”:Sabato pomeriggio, con partenza alle 17.30 da piazza Museo, all’ingresso del MANN, “Alla corte dei Borbone”. In compagnia dei ciceroni di Insolitaguida, un tour dedicato alla famiglia reale che più ha segnato la storia di Napoli, si dice infatti che la città visse la sua “ora più bella” durante il periodo borbonico. A partire dal 1734, la città tornò ad essere capitale di un regno indipendente con la dinastia dei Borbone, dopo due lunghi secoli di vice regno spagnolo. Le trasformazioni urbanistiche e le riforme politiche e sociali che ebbero allora inizio, indicavano un forte rinnovamento, così come lo splendore della vita culturale e artistica. Il tour è adatto a adulti e ragazzi, perché dal museo Nazionale si passeggerà a piedi fino a piazza del Plebiscito, sulle orme delle tracce artistiche e culturali della Napoli del tempo. Si scopriranno curiosità su importanti edifici civili come l'Accademia delle Belle Arti, il Regio Conservatorio di Musica, il Teatro San Carlo; si verrà a conoscenza del fatto che molte piazze avevano un aspetto differente, e anche nomi diversi (Foro carolino, Foro ferdinandeo), si conosceranno ritratti di vita di Re e Regine, lo stile dei napoletani a quel tempo, e i primati che hanno reso Napoli una grande capitale europea. Per prendere parte all’evento a numero chiuso, occorre prenotarsi ed è possibile farlo telefonicamente al 081 1925 6964.Invece domenica mattina, dalle 10 alle 18.30 al museo e al Real Bosco di Capodimonte, “Alla Corte dei Re”, un evento storico che quest’anno giunge alla quarta edizione. Si tratta di uno spettacolo che si ambienta nella Napoli regale che va dal 1700 al 1860, il Bosco di Capodimonte fa da cornice perfetta alla formazione completa e schierata di cavalieri della Real Cavallerizza di Napoli, che si esibiranno nel Gran Galà Equestre e nella Giostra in Armatura Farnesiana. Quest’anno sarà presente anche una delegazione della federazione di Giostra Spagnola. La Società di Danza Napoli allieterà il pubblico con coreografie e balli ottocenteschi, la fanteria borbonica della Compagnia dell’Aquila Bianca, farà rivivere il reggimento di guardia del Re. Le attività equestri avranno come partner i “Cavalieri della Città Regia” che realizzeranno i giochi d’arme a cavallo con i cavalieri della Real Cavallerizza di Napoli, presenti tutti i figuranti della Compagnia dell’Aquila Bianca che con i loro abiti d'epoca allieteranno l’immagine di questo spaccato della nostra storia. L’organizzazione generale è del museo e Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con la ASD-Compagnia dell’Aquila Bianca e Real Cavallerizza di Napoli. L’ingresso è gratuito, info al 339 68 63 150.Le proposte per il fine settimana si fermano al parco Virgiliano, dove domenica mattina alle 10.30 si potrà praticare lo “Yoga a piedi nudi con Martina Boccone”. Con il bel tempo e il clima mite, torna la voglia di praticare esercizi di respirazione e rilassamento all’aperto, il Virgliano è un luogo ideale per questo. La pratica che si propone è di tipo semplice e unisce le asana (posizioni) tradizionali a un approccio morbido e fluido, alla ricerca di una sensazione finale di integrazione e benessere totale, nel corpo e nella mente. Si consiglia di portare un tappetino o una stuoia, abiti comodi; per informazioni e prenotazioni si potrà inviare un whatsapp al 3924753230