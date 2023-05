Wine&Thecity, a Napoli la XV edizione tra arte, mistero e food experience

Lunedì 8 maggio il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova , ospita l’evento inaugurale della XV Edizione di Wine&Thecity tra arte, mistero e musica pop. Si comincia alle 20.00 con una passeggiata narrata alla scoperta del complesso artistico-religioso fondato nel 1279, accompagnati dal Prof. Giuseppe Reale, direttore del sito. Si visiteranno la Chiesa tardo rinascimentale con il grande soffitto ligneo intagliato e decorato in oro zecchino, la sagrestia, il refettorio, ma anche angoli meno noti e misteriosi del complesso, pare infatti che proprio qui sia sepolto Vlad III alias il Conte Dracula

La serata prosegue nel magnifico chiostro che accoglie il percorso di degustazione e l’esibizione della band e del coro pop diretto dal Maestro Carlo Morelli: That’s Napoli Live Show è uno spettacolo travolgente in un crescendo di ritmo, 17 cantanti e 4 musicisti di spiccate personalità, voci estremamente diverse l’una dall’altra, unite da un unico scopo: diffondere energia e leggerezza attraverso la musica. In programma un repertorio anticonformista che esalta e colora sonorità presentando rielaborazioni di brani classici e intramontabili e brani pop-dance più attuali. Nei calici i vini del Sannio Consorzio Tutela Vini che oggi conta oltre 2000 viticoltori, in degustazione un’ampia selezione di etichette dal gran vigneto della Campania, dalle bollicine ai bianchi ai rossi del Sannio beneventano, raccontati dai sommelier dell’Ais Napoli.

La food experience è affidata a Sole Ricevimenti, leader nel settore dell’organizzazione e gestione degli eventi che propone specialità moderne ed originali legate alla tradizione culinaria napoletana e italiana. I pani artigianali in infinite declinazioni di forme e gusto, con taralli e grissini sono invece dell’Antico Forno Antonio Rescigno, partner storico di Wine&Thecity. Le ciliegine di mozzarella di bufala sono dello storico brand Ciro Amodio, da cinque generazioni produttori di latticini di qualità. Il finale dolce è a cura di Mulino Caputo con i babà e altre creazioni golose della Pasticceria Salvatore Capparelli. Vesuvius Magma Gin firma l’after dinner con il primo distillato ottenuto dalla lavorazione di erbe raccolte tra le pinete del Vesuvio, un gin caratterizzato da un sapore deciso e da uno spirito vulcanico.

La serata è realizzata grazie al fondamentale supporto del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova e il sostegno degli sponsor di Wine&Thecity: parte del ricavato sarà destinato per il restauro di un particolare del sito.