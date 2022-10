Won Dinner Gala, il grande successo a Palazzo Reale: tanti gli ospiti vip della serata

Grande successo ieri sera a Palazzo Reale per la serata di beneficenza Won dinner Gala, promossa dall’ associazione Oromuto Onlus fondata da Giada Filippetti, Amalia Giordano e Gennaro Bottigliero. La Onlus, durante il suo giovane percorso, ha deciso di incrociare il proprio cammino di solidarietà con la Fondazione Foqus. «Siamo partiti con l’idea di premiare 5 figure femminili, ma grazie a Foqus possiamo aiutare molte più donne ad essere inserite in un contesto imprenditoriale più seguito e strutturato», comunicano i soci fondatori di Oromuto Giada Filippetti, Amalia Giordano e Gennaro Bottigliero.

«Contribuiremo - proseguono - alla creazione di due nuovi spazi imprenditoriali all’interno di Fondazione Foqus destinati a donne in difficoltà provenienti dai quartieri spagnoli: un ristorante dove si alterneranno diverse donne che lavoreranno in alternanza in base alle proprie necessità e una libreria in collaborazione con Feltrinelli che sarà la prima libreria dei quartieri spagnoli».

L’evento è stato curato dalla event Planner Gisena Morra insieme con Raffaele Maiello e il catering è stato curato da Ketti Mastrocinque di Kem Events.

Tanti gli ospiti vip della serata, fra questo Maria Mazza, conduttrice canale 5, Federica Calemme influencer, Domenico Cuomo, Serena Codato, Francesco Pantarelli, Alessandro Orrei, Enrico Tijani, tutti protagonisti del cast della serie Mare Fuori, Anna Capasso attrice e cantante napoletana, Angela Bertamino attrice teatrale e di Un posto al sole.