Yoga, per la giornata internazionale evento alla Floridiana

La Scuola di Yoga integrale in collaborazione con il ministero della Cultura direzione regionale musei Campania promuove da dieci anni a Napoli l’International Day of Yoga 2022 istituita dall’Onu per la pace e l’armonia tra i popoli.

L’appuntamento è domenica 19 giugno dalle 10 alle 13 al Museo Duca di Martina in Villa Floridiana (Aiuola Terrazza del Belvedere). A seguire visita gratuita del Museo della Ceramica (via Domenico Cimarosa, 57, Napoli). Per partecipare è necessaria la prenotazione via mail acquadimedicina@gmail.com. Per le pratiche Yoga indossare abiti comodi di colore bianco o chiari, portare tappetino.

Per la cerimonia gli organizzatori raccomandano di indossare per gli uomini il pareo e le donne la gonna o il pareo e portare un frutto e una donazione. L’evento è a cura della Scuola di Yoga Integrale, le pratiche saranno condotte da Gino Sansone, maestro e fondatore della stessa dal 1986, e dagli insegnanti diplomati dell'istituto.