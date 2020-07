Fase 3, ​Youngo Vulcano Buono riapre il parco attrazioni all’aperto

Che il divertimento (ri)abbia inizio. L’11 luglio Youngo Vulcano Buono riapre il parco attrazioni all’aperto. Trenini, fattorie, tappeti elastici, carosello, ruote panoramiche a tema e tante altre attrazioni per grandi e piccini saranno di nuovo pronti a soddisfare i desideri di leggerezza e svago di tutti, in totale sicurezza, nel rispetto della normativa vigente. Una notizia, la riapertura di Youngo Village, che, dopo mesi di doverosa clausura, mette ancora più allegria e speranza in un pieno ritorno alla normalità e in una ripartenza entusiasta. © RIPRODUZIONE RISERVATA