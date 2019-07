Sabato meet&greet con i Valespo a Zoomarine

Mercoledì 17 Luglio 2019, 17:50

Sono tra gli influencer più amati dagli italiani. Amici inseparabili, star di YouTube. Noti ai teenager per gli irriverenti vlog e pranks, hanno scalato le classifiche con il loro primo libro, edito da Mondadori, biografia destinata a diventare un caso editoriale che si classifica subito al quarto posto nei libri più venduti in Italia tra le biografie.Loro sono Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito (Sespo) in arte Valespo e saranno i prossimi ospiti di Zoomarine sabato 20 luglio, dalle 17 presso la Foresta dei Pappagalli.I due ragazzi di Roma, amici per la pelle, sono vere e proprie star del web, influencer giovanissimi che si raccontano in rete tra scherzi, giochi, prove e sfide. Nell’ultimo anno la crescita su YouTube è stata esponenziale, tanto da essere considerati a pieno titolo due dei personaggi più seguiti e stimati dai giovani.Di recente i due hanno anche scritto un libro #Valespo nel quale raccontano le loro vite, il loro rapporto, il modo in cui YouTube ha cambiato le loro esistenze. Il tutto accompagnato da foto inedite e testi scritti con lo stesso tono spigliato e coinvolgente che caratterizza i loro video.Sabato i Valespo si esibiranno in un live show con dj-set ed incontreranno i fan in uno speciale meet&greet fino ad esaurimento posti. Ed il week-end al Parco acquatico di Roma prosegue con una domenica a tutta dance. In collaborazione con G-Active, il 21 luglio Zoomarine ospita infatti lo staff di “Well Dance” che, per la prima volta, presenta al pubblico del Parco l’originale metodo per rimanere in forma danzando e divertendosi. Nella cornice della piscina Cancùn doppio appuntamento (ore 15 e ore 17) per allenarsi a ritmo di musica, imparando coreografie di danza e bruciando allo stesso tempo non poche calorie. Un metodo che ha conquistato migliaia di italiani e che domenica accompagnerà la giornata degli ospiti del Parco tra attrazioni, piscine e esperienze con gli animali di Zoomarine.