«A corde spiegate», al via il festival di chitarra con la direzione artistica di Catemario

Martedì 11 Giugno 2019, 20:35

Un intero fine settimana, quello compreso tra il 14 e il 16 giugno, dedicato alla chitarra: è il festival dal titolo “A corde spiegate”, promosso e prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini con la direzione artistica di Edoardo Catemario.Ospiti di respiro internazionale come Ezgi Anil “Paquito”, dalla Turchia e il croatoEdin Karamazov, artista poliedrico che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, noto per la registrazione delle songs di Dowland con Sting.Il direttore artistico Edoardo Catemario, concertista internazionale e Honorary Associate della Royal Academy di Londra, si esibirà in trio con Daniele Sepe ed Ilaria Capalbo.I tre maestri delle sei corde ci porteranno per mano in un viaggio attraverso mondi variegati e diversi. Si parte con il flamenco di Paquito che ha saputo combinare il folklore più puramente spagnolo con quello della sua Anatolia. È un concerto inusuale, che combina il repertorio di musica classica di Scarlatti, Handel e Chopin, nelle mani di Catemario come solista, con un diverso tipo di cross over, in trio con l’eclettico Daniele Sepe e la giovane Ilaria Capalbo.Chiuderà la rassegna Edin Karamazov, raffinato interprete anche del liuto barocco, con un programma che include Zamboni e l’immancabile Bach.Biglietti € 5,00 nelle prevendite abituali o al botteghino mezz’ora prima del concerto.Per informazioni 081402395 e coordinamento@turchini.it.Programmi e note di sala su www.turchini.it.