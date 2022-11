«A corde spiegate» musica, arte e cultura nella Chiesa di San Rocco a Chiaia

La splendida location della Chiesa di San Rocco a Chiaia ospiterà tre giorni di eventi dedicati a musica, arte e cultura: dal 3 al 5 novembre, in questo piccolo scrigno del sacro nel cuore di Napoli, si alterneranno gli spettacoli della rassegna «A corde spiegate – meditare con i suoni». Si parte giovedì 3 novembre alle 20:30, con «Méditation – Les quatre saisons du luth» (Liuto a 13 cori: Simone Vallerotonda): un viaggio riguardante i dialoghi e monologhi sonori, sulla vita in tutte le sue sfaccettature, composti dai liutisti francesi del ‘600; Venerdì 4 novembre alle 20:30 si prosegue con «Meditazioni trasversali – Da J.S. Bach a J. Hendrix», (Violino: Gabriele Pro; Violoncello: Luca Franzetti): un evento dedicato a quegli autori che hanno, attraverso la musica, cercato e raggiunto una dimensione superiore che, a distanza di secoli, ci invita alla ricerca e al viaggio.

Sabato 5 novembre, alle 19:00, la conclusione con «In cytaris vel etiam in organis» (Peppe Frana: liuto medievale, chitarrino; Federica Bianchi: clavisymbalum): un focus che esplora l’interazione tra strumenti intavolatori nell’interpretazione dei repertori del XIV e XV secolo. La consulenza artistica della rassegna è affidata a Simone Vallerotonda: un musicista poliedrico e di fama internazionale che ha suonato nei teatri e nelle sale più prestigiose in USA, Australia, Sud America, Oriente, Europa e registrato per le più importanti emittenti radio e televisive nazionali e non. Contemporaneamente alla rassegna si svolgerà la Masterclass - sempre a cura di Simone Vallerotonda - per liutisti e chitarristi, tesa ad approfondire il repertorio antico e il basso continuo.

«Siamo felici di presentare al nostro pubblico la rassegna ‘A corde spiegate’, tappa saliente all’interno di una stagione già ricca di eventi e appuntamenti», sottolinea Federica Castaldo, presidente della fondazione pietà de’ turchini. «Il nostro proposito era proprio quello che abbiamo citato nel titolo della rassegna: ‘meditare con i suoni’, insieme al pubblico, è un’esperienza straordinaria; e siamo orgogliosi di viverla nella Chiesa di San Rocco a Chiaia, che apre una volta di più le sue porte e in questo modo rivive nel segno di una progettualità d’arte e cultura, motore per i migliori giovani talenti musicali d’Europa e del mediterraneo». Biglietti: euro 5. Abbonamento per 3 concerti: euro 12. Prevendite abituali. Posti limitati. Prenotazione consigliata per email a segreteria@turchini.it con indicazione di nome, telefono ed email entro le ore 12.00 del giorno del concerto. Info: www.turchini.it tel. 081402395