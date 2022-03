Marzo Donna, a Santa Maria delle Grazie una serata con Fiorenza Calogero

Appuntamento a partire dalle 19 la sera di giovedì 31 marzo per il concerto di Fiorenza Calogero, ospite della Fondazione Mondragone a chiusura del Marzo Donna con la sua Neapolitan Serenade.



Il concerto per voce e chitarra, promossa dal Museo della Moda di Napoli ed a cui è stato invitato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sarà ospitato dalla suggestiva location della chiesa Santa Maria delle Grazie in piazzetta Mondragone, e vedrà anche la partecipazione sia di Geppy Gleijeses, che nel segno del principio delle pari opportunità leggerà una poesia dedicata alle donne, che dell’avvocato poeta Alfredo Guarino il quale a sua volta regalerà agli ospiti presenti un momento poetico dedicato alla Guerra in Ucraina.

«Fiorenza Calogero – commenta il presidente della Fondazione Maria d’Elia - vanta grandi successi ed è stata la prima cantante al mondo ad esibirsi in un recital musicale: nella Grotta Azzurra di Capri, in occasione del Festival delle Sirene ideato da Geppy Gleijeses e che si tiene sull’isola azzurra a fine settembre».

La serata è ad ingresso gratuito.