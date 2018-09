Ai Giardini La Mortella presentazione del video concerto musicale dedicato a Sir Walton

Giovedì 20 Settembre 2018, 10:45

Un evento atteso da tempo quello del cd-progetto che rivisita l'opera del celebre compositore inglese contemporaneo Sir William Walton e che è stato registrato con tecniche di contaminazioni di generi e inediti sound. Nell’ambito delle attività culturali svolte in sinergia con le principali orchestre ed accademie musicali, la Fondazione William Walton sta lavorando ad un importante progetto che valorizzerà la musica di Walton a livello internazionale: un CD dedicato e ispirato alla sua musica che nasce da un’intuizione del Maestro Roberto Molinelli, direttore d’orchestra e violista di fama internazionale.Il Maestro è un grande estimatore dei Giardini da quando nel 2012 per la prima volta diresse un concerto nella stagione estiva del Teatro Greco, tanto da dedicare una composizione a Susana Walton: un Concerto per Viola e Orchestra, intitolato "Lady Walton's Garden", scritto per la celebre solista Anna Serova. Il CD sarà registrato a partire da quest’autunno con Anna Serova, viola solista, e con l’Orchestra Haydn, una delle più prestigiose d’Italia. L’uscita è prevista per l’estate 2019. In questi giorni il gruppo di lavoro, capitanato dal Maestro Roberto Molinelli e da Anna Serova, si trova ad Ischia per girare alla Mortella un video di presentazione e uno shooting per la copertina del CD. Per presentare alla stampa il progetto, giovedi 20 Settembre alle ore 12.00 ai Giardini la Mortella è prevista una conferenza stampa alla presenza degli autori e della Presidente della Fondazione Walton Alessandra Vinciguerra.