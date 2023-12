Al chiostro del Soccorso a Forio, al chiostro del Soccorso concerto della neapolitan urban band di Virzo

Sarà domani sera al chiostro francescano di Forio, il concerto di presentazione dell'opera prima di Francesco Virzo, l'artista ischitano figlio d'arte. Il papà, Valerio Virzo, noto musicista napoletano lo accompagnerà assieme agli altri componenti del quartetto, Enzo Amazio, Marco Fazzari, Aldo Capasso.

Iaio, il bambino di un tempo, c’è ancora in Francesco Virzo, il giovane cantante di Ischia che giunto alla sua prima produzione con una neapolitan band di assoluto prestigio, capitanata da papà Valerio, fra i più importanti musicisti sax nel panorama soul e jazz partenopeo. “Iaio” rappresenta l'essere “bambino” di Francesco, dato che è il nome con cui amici e parenti erano adusi a chiamarlo in tenera età.

E Francesco ha voluto usare questo nome proprio per rendere omaggio a quel bambino ricco di energia e sogni che lo ha portato fin qui.

In questo disco Francesco suona con: Valerio Virzo, keyboards e sassofono, Enzo Amazio, alla chitarra, Aldo Capasso, contrabbasso e basso elettrico, Marco Fazzari, batteria e percussioni ed infine Gianni Pepe, al pianoforte. Questa produzione discografica, riprende quello che può essere considerato come un “vecchio” sound Napoletano, arricchito però da un pizzico di innovazione), con l’influenza di Pino Daniele, Carosone, De Crescenzo e tantissimi giganti del Jazz come Coltrane e Davis… Il disco vuole essere un “inno” alla leggerezza, spensieratezza con quel pizzico di nostalgia che ha sempre caratterizzato Napoli, insomma il messaggio è ” staje quiet, la vita è una”.Il suo amore per le musica iniziò dall’infanzia con suo padre, Valerio Virzo, “giocava” con lui con la musica ed inconsapevolmente iniziò a sviluppare un certo interesse per il jazz e tutta la musica nel suo splendore.

Iniziò lo studio effettivo del pianoforte a 10 anni presso le scuole medie di Forio con la Maestra Renata della Monica. Dopo il periodo scolastico riprese lo studio del pianoforte a 18 anni dopo la maturità con il maestro Bruno Persico presso il CFM (CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE). Grazie al Maestro Persico potette mettere in ordine tutte le informazioni accumulate negli anni ed affinare la sua a conoscenza e passione, ed inoltre, gli permise di fare i suoi primi concerti con la big band del CFM. Finito il percorso al CFM ha continuato gli studi da “autodidatta” con l’aiuto del padre fino alla realizzazione del primo disco (T.I.E. Take It Easy) che gli ha permesso di suonare con Marco Fazzari, Aldo Capasso, Gianni Pepe ed Enzo Amazio (suo maestro anche al CFM) ovvero i maestri che suonano in T.I.É.