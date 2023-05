Al Grenoble, l'Enzo Amazio Original Quartet: concerto di beneficenza per "Non uno di meno"

Al Palazzo Grenoble di via Crispi a Napoli è di scena, martedì 30 maggio alle 19, l' “Enzo Amazio Original Quartet”, nel concerto di beneficenza che vede come ospite Maresa Galli. L’evento è a favore dell’associazione di volontariato “Non uno di meno” che si occupa di contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa e sociale nel territorio di Scampia, operando spesso con i ragazzini dei campi Rom per i quali si sforza di svolgere attività di inclusione anche con programmi interculturali e con assistenza alle famiglie.

Infine, dove ci siano le possibilità, l’associazione si occupa anche di organizzare corsi di formazione professionale per indirizzare i ragazzi più grandi nel mondo del lavoro. Per l’occasione il quartetto, formato da Enzo Amazio alle chitarre, Vito Barbato al pianoforte e tastiere, Mario Mazzaro al basso e contrabbasso e Mario Basile alla batteria e percussioni, suonerà le composizioni di Enzo Amazio mentre la Galli si esibirà nei brani classici jazz: “All of me” di John Legend e “Sumertime” di George Gershwin.