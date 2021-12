Al Museo della Moda la musica di Piazzolla con il Parsifal Trio Piano

Appuntamento alle 18 domenica al Museo della Moda di Napoli per l'esibizione dal vivo del Parsifal Trio Piano, che negli spazi della Fondazione Mondragone presenterà insieme alla giornalista RAI Rossella Li Vigni il suo ultimo cd dal titolo Trio for Tango, con musiche di Astor Piazzolla.

Il Parsifal Piano Trio, attualmente formato da Jalle Feest (violino), Emilia Slugocka (violoncello) ed Anna Paola Milea (pianoforte), è nato nel 2001 dall’amore per la ricerca della qualità e l’interesse per la riscoperta di brani e compositori poco conosciuti come Xaver e Philipp Scharwenka, Clara Wieck Schumann, Fanny Mendelssohn, Lili Boulanger. Spaziando dal classicismo al Novecento fino alla musica contemporanea, il Trio si esibisce regolarmente in Italia e in Europa, Nord America e Sud America, in teatri di grande prestigio.

Nel 2004, su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta, ha rappresentato l’Italia al VII Festival Internazionale presso il Teatro Gedung Kesenian di Jakarta e nel 2017 si è aggiudicato la Silver Medal – Outstanding Achievement per la sezione Trio ai Global Music Awards. Dopo la pubblicazione nel 2018 del primo album Invisible Landscapes per la BAM Beyond Any Music, premiato con la Silver Medal ai Global Music Awards di Los Angeles, il Parsifal Piano Trio ha pubblicato nel 2021 il cd Trio for Tango per l’etichetta Luna Rossa Classic.

«Siamo lieti - ha commentato il Commissario Straordinario della Fondazione Mondragone Maria d'Elia- di chiudere la stagione eventi 2021 con un appuntamento di grande valore artistico e di elevata qualità: le caratteristiche che stiamo ricercando per tutte le nostre iniziative. Per il 2022 abbiamo già in calendario una vasta selezione di eventi che presenteremo a breve».