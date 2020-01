​Al Piccolo Bellini folk dal sapore latino tutto al femminile con le Mujeres Creando

È musica dell’anima, un’anima tutta femminile, quella delle Mujeres Creando, che stasera riempirà di note il Piccolo Bellini per il penultimo appuntamento della rassegna “BeQuiet”, prodotta da Apogeo Records in collaborazione con Upside Production.



A comporre trame sonore che sanno di un folk dal retrogusto latino cinque musiciste napoletane che sperimentano sonorità il cui fil rouge è costituito dall’originale set strumentale utilizzato: violino, fisarmonica, chitarra cross-over, percussioni e loop station. Il gruppo nasce nel 2010 in formazione di trio: Anna Claudia Postiglione alla chitarra, Igea Montemurro al violino e Giordana Curati alla fisarmonica. A loro si aggiunge nel 2011 una delle voci più interessanti del panorama partenopeo: quella di Assia Fiorillo. Nascono così le Mujeres Creando, nome mutuato dal collettivo femminista sudamericano, che in italiano significa “Donne che creano”. E con le loro creazioni più, da Tangorà a Once more da L’idea a Ex Valzer, fino a Le stelle sono rare compongono uno spettacolo che porteranno in giro per i club. Per l’8 marzo del 2014, quando le Mujeres Creando si esibiscono a Marsala, in provincia di Trapani, in occasione della giornata dedicata all’autodeterminazione delle donne, nasce il brano A woman’s day e per il tour siciliano si unisce al gruppo Marisa Cataldo, eclettica musicista e specialista in percussioni e batteria. A completare la formazione, si è recentemente aggiunta la bassista Agnese Mari.



A giugno 2016 le Mujeres Creando vengono selezionate tra le migliori band emergenti ed invitate a partecipare al “Meeting del mare”, storica rassegna musicale di scena a Marina di Camerota. A gennaio del 2017 il gruppo si aggiudica il contest “Musica Giovane” ed è invitato ad esibirsi al concerto dell’Epifania 2017, condividendo il palco con diversi big della scena artistica internazionale. Il 26 gennaio 2018 il primo album, Le stelle sono rare, registrato nel “Sanità Music Studio” per Apogeo Records, che le musiciste continuano a portare in tour con costante successo.



Con la band, stasera, condivideranno diversi ospiti affiancheranno le cinque musiciste: Blindur, Dolores Melodia, Fabiana Martone, O’Rom. L’open act è affidato alla cantautrice Lena A. © RIPRODUZIONE RISERVATA