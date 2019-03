«Amazing» ​Rebekah e I Hate Models per la chiusura del Golden Gate

Giovedì 28 Marzo 2019, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rebekah e I Hate Models per la chiusura del Golden Gate di Pozzuoli sabato 30 marzo dalle 23.Rebekah è una delle dj in ascesa nel mondo della musica techno. Il suo successo le permette di calcare le consolle di mezzo mondo e questa volta approda a Napoli al Golden Gate di Pozzuoli. Lo storico club partenopeo dopo decenni di onorata attività [ha ospitato il meglio della techno mondiale contribuendo alla crescita culturale di un genere musicale sempre molto vivo che ha fatto diventare Napoli un punto di riferimento globale] chiuderà per sempre e lo farà con un party targato Amazing!Per questa grande occasione ospite la regina di CLR, definita dai magazine specializzati l'amazzone della techno. Grazie alla sua storiche collaborazioni con Chris Liebing è diventata un punto di riferimento della scena soprattutto per i suoi dj set apocalittici. Sperimentatrice di suoni Rebekah, nel 2011, si dedica all’esplorazione di sonorità cupe e dure ampliando notevolmente il suo bacino di fans sempre pronti a farsi coinvolgere dal suo sound impeccabile e deciso.Prima di Rebekah si esibirà I Hate Models. Il produttore francese è attualmente l'artista techno tra i più aggressivi e duri della scena. Le sue tracce hanno avuto un indurimento del suo suono, senza però perdere nessuno dei tocchi melodici che hanno reso le sue release memorabili. Ha svariate pubblicazioni su ARTS, Voitax, T / W / B o Pls.uk, ed è eclettico nelle sue produzioni come nei suoi set DJ, navigando tra sonorità rave, industriali ed EBMish.Ogni artista, indipendentemente dalla sua disciplina, ha bisogno di evolversi. E' qualcosa di intrinseco nei creativi. La necessità di avere nuove esperienze e di condividere nuovi impulsi ha radici profonde e deve essere coltivata. Questa è la posizione in cui si è trovata nelle prime fasi del 2016 Rebekah che dal quel momento non ha mai smesso di sperimentare. L'artista inglese, ma di stanza Berlino, celebra gli oltre 20 anni dal suo primo set dietro i giradischi. Si è affermata come uno dei massimi esponenti della techno che opera attualmente sul circuito globale e la sua storia sonora risale ai suoni più duri che venivano proposti al leggendario Que Club di Birmingham, dove ha tratto influenza da artisti del calibro di Dave Clarke, Derrick Carter, Richie Hawtin e Billy Nasty. Oggi condivide palchi e consolle con i suoi miti ed è un traguardo incredibile! Grazie all'interesse suscitato attira l'attenzione di Chris Liebing che la invita a fare un podcast per la famigerata serie CLR Podcast, e questo ha segnato l'inizio di una relazione continua con l'etichetta del noto producer techno. Da questo momento in poi per Rebekah è solo un susseguirsi di successi mondiali.I Hate Models: il francese si fa notare dalla scena alla fine del 2016 con il suo Warehouse Memories EP pubblicato su ARTS, "I Hate Models" ha conosciuto un'ascesa incredibile. Con una varietà di pubblicazioni su etichette come ARTS, Voitax, T / W / B o Pls.uk, è eclettico nelle sue produzioni come nei suoi set DJ e naviga tra musica Rave, suoni industriali o produzioni EBMish. Cerca di non limitarsi a un genere specifico, esplorando tutti gli universi elettronici, riuscendo a creare un certo "tocco" riconoscibile nelle sue tracce, con un'associazione tra synth emotivi e suoni più freddi. Con una linea artistica basata sull'espressione di melanconia e intense emozioni, la sua musica può essere caratterizzata da una resa dei conti tra Amore e Odio, Oscurità e Luce.